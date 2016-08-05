Контроллеры в электричках начали принимать банковские карты

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Контролеры в пригородных электричках получили терминалы безналичной оплаты, сообщает телеканал "Москва 24".

Оплачивать проезд по безналичному расчету можно на Курском направлении, а до конца года карты начнут принимать контролеры ЦППК также на Павелецком направлении.

Постепенно эта услуга станет доступна на всех направлениях МЖД. К оплате принимают Visa и MasterCard.

По словам гендиректора "Центральная ППК" Михаила Хромова, к перевозчику поступало много обращений пассажиров с просьбами ввести оплату проезда банковскими картами. "Для нас важно, чтобы покупка билета была удобной для пассажиров и занимала как можно меньше времени", – сказал он.

Оплатить проезд банковской картой можно и в метро. Технология PayPass/PayWave работает на 20 станциях: "Белорусская" – кольцевая, "Проспект мира" – радиальная, "Комсомольская" – радиальная, "Чкаловская", "Павелецкая" – кольцевая, "Парк культуры" – радиальная, "Охотный ряд" (северный вестибюль), "Пушкинская", "Котельники", "Ботанический сад", "Бауманская", "Крестьянская застава", "Варшавская", "Румянцево", "Технопарк", "Марксистская", "Баррикадная", "Саларьево", "Серпуховская", "Проспект мира" – кольцевая.



Оборудованием для считывания банковских карт оснащено по одному турникету в линейке. Он обозначается специальным стикером, и располагается ближе всего к посту контролера.