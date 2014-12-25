Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

Завершена реконструкция Ленинградского путепровода на пересечении Ленинградского шоссе с Малым кольцом МЖД, сообщает корреспондент M24.ru. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работы были выполнены за рекордные сроки – с декабря 2013 по декабрь 2014 года.

"Сегодня, 25 декабря, мы технически запускаем и принимаем в эксплуатацию Ленинградский путепровод. Его должны были строить больше двух лет. А его фактически разобрали, не прекращая движения, и построили новый всего за один год", - сказал Хуснуллин.

Теперь путепровод имеет в каждом направлении на одну полосу движения больше. В результате их количество увеличилось до 10. Дополнительные полосы используют для движения общественного транспорта.

Всего было отремонтировано более 1 километра дорог. Реконструкция включала следующие виды работ:

реконструкцию участка Ленинградского шоссе (в том числе переходно-скоростных полос, съездов, полос для общественного транспорта) – 898 метров;

реконструкцию путепровода с увеличением подмостового пролета до 6,9 метров – 138 метров;

устройство пешеходной эстакады – 121 метр;

реконструкцию и перекладку инженерных сетей и коммуникаций;

переустройство контактной сети троллейбуса;

замену оконных блоков на шумозащитные в близлежащих домах (всего 670 штук).

На период реконструкции был устроен временный путепровод, который обеспечил непрерывное движение автотранспорта.

Заммэра отметил, что кроме Ленинградского путепровода, до конца 2015 года будет проведена реконструкция еще 5 аналогичных объектов для открытия пассажирского движения по Малому кольцу МЖД:

Сусоколовский путепровод;

Богородский путепровод;

Коптевский путепровод;

Звенигородский путепровод;

Волоколамские путепроводы (автодорожный и трамвайный).

Строительство путепроводов в Москве

Напомним, по планам протяженность Малого кольца МЖД составит 54 километра. Оно будет перевозить до 285 миллионов пассажиров в год. Пассажирские перевозки там планируется запустить в 2016 году.

До конца 2016 года в столице планируется ввести в эксплуатацию восемь путепроводов на дорогах с интенсивным движением в местах пересечения с железнодорожными путями.

Проект реконструкции МК МЖД предполагает строительство 31 транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

При этом Малое кольцо увяжут с шестью линиями метрополитена и восемью радиальными железнодорожными направлениями.