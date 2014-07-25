Москвичи решат, какие услуги необходимо добавить в МФЦ

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На портале городских референдумов "Активный гражданин" горожанам предложили ответить на вопросы о том, какие услуги необходимо добавить в работу МФЦ.

Отметим, что предложенные варианты были разработаны в ходе краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг" самими москвичами. В проекте поучаствовали более 5 тысяч человек.

"Активных" граждан предлагают оценить, какие из предложенных москвичами услуг помогут улучшить работу много-функциональных центров. Среди них: обеспечить МФЦ бланками заявлений с максимально заполненными полями, установить дополнительное освещение в местах заполнения документов, организовать велопарковку у входов в МФЦ, выложить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, установить розетки для подзарядки мобильных устройств в зале, установить перегородки между окнами приема, вывесить график средней загрузки центра госуслуг по дням недели и часам. Кроме того, участники опроса могут предложить свой вариант услуги, которая необходима в центрах.

Также москвичей спрашивают, нужно ли организовать доставку документов курьерами после их готовности. Отмечается, что такая услуга, в случае ее организации, будет предоставляться платно. Еще один вопрос касается необходимости консультирования граждан до того, как их примет специалист. Здесь дается несколько вариантов ответа: "да, консультант должен проверять комплектность документов", "да, он должен оказывать консультации по необходимому перечню документов", "да, он должен консультировать о порядке оказания услуг", "нет, такой человек не нужен". В этом вопросе так же можно предложить свой вариант.

Организаторы опроса подчеркивают, что в ходе краудсорсинг-проект часто звучала идея об оснащении центров госуслуг Wi-Fi. По мнению участников проекта, это позволит посетителям самим уточнить необходимую информацию в сети. В связи с этим москвичей спрашивают, будут ли они пользоваться беспроводным интернетом. Вариантов ответа на этот вопрос четыре: "да", "нет, достаточно стационарных точек доступа в интернет, которые сейчас есть в МФЦ", "нет, мне достаточно доступа интернета в своих гаджетах", "затрудняюсь ответить".

В конце опроса горожан попросят ответить, услугами какого МФЦ они пользуются.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

Напомним, что "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. Так, с помощью мобильного приложения "Активный гражданин" москвичи выбрали, какие именно породы деревьев посадят в их дворах.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить в мобильном приложении, на сайте сервиса и в МФЦ.