Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

25 июля 2014, 16:50

Москвичи решат, какие услуги необходимо добавить в МФЦ

МФЦ опросы Активный гражданин

Фото: M24.ru

На портале городских референдумов "Активный гражданин" горожанам предложили ответить на вопросы о том, какие услуги необходимо добавить в работу МФЦ.

Отметим, что предложенные варианты были разработаны в ходе краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг" самими москвичами. В проекте поучаствовали более 5 тысяч человек.

"Активных" граждан предлагают оценить, какие из предложенных москвичами услуг помогут улучшить работу много-функциональных центров. Среди них: обеспечить МФЦ бланками заявлений с максимально заполненными полями, установить дополнительное освещение в местах заполнения документов, организовать велопарковку у входов в МФЦ, выложить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, установить розетки для подзарядки мобильных устройств в зале, установить перегородки между окнами приема, вывесить график средней загрузки центра госуслуг по дням недели и часам. Кроме того, участники опроса могут предложить свой вариант услуги, которая необходима в центрах.

Ссылки по теме

Также москвичей спрашивают, нужно ли организовать доставку документов курьерами после их готовности. Отмечается, что такая услуга, в случае ее организации, будет предоставляться платно. Еще один вопрос касается необходимости консультирования граждан до того, как их примет специалист. Здесь дается несколько вариантов ответа: "да, консультант должен проверять комплектность документов", "да, он должен оказывать консультации по необходимому перечню документов", "да, он должен консультировать о порядке оказания услуг", "нет, такой человек не нужен". В этом вопросе так же можно предложить свой вариант.

Организаторы опроса подчеркивают, что в ходе краудсорсинг-проект часто звучала идея об оснащении центров госуслуг Wi-Fi. По мнению участников проекта, это позволит посетителям самим уточнить необходимую информацию в сети. В связи с этим москвичей спрашивают, будут ли они пользоваться беспроводным интернетом. Вариантов ответа на этот вопрос четыре: "да", "нет, достаточно стационарных точек доступа в интернет, которые сейчас есть в МФЦ", "нет, мне достаточно доступа интернета в своих гаджетах", "затрудняюсь ответить".

В конце опроса горожан попросят ответить, услугами какого МФЦ они пользуются.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

Напомним, что "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. Так, с помощью мобильного приложения "Активный гражданин" москвичи выбрали, какие именно породы деревьев посадят в их дворах.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить в мобильном приложении, на сайте сервиса и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать