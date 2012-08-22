За купанием в столице будут следить с помощью беспилотника

ИТАР-ТАСС

На помощь московским спасателям пришли беспилотные летательные аппараты. Пока, правда, за купающимися следит только один беспилотник. Устройство, похожее на маленькую "летающую тарелку", оснащено камерой. Она в полете фиксирует все, что происходит на воде.

Беспилотник умеет зависать в воздухе и передавать диспетчеру точные координаты. Использовать его можно при поисковых работах в лесах (аппарат зависает над верхушками деревьев) и труднодоступных местах, сообщает Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты.

Ранее сообщалось о том, что комплекс с беспилотным летательным аппаратом задействуют в патрулировании лесопаркового защитного пояса Москвы.

Крейсерская скорость такого беспилотника составляет 65 километров в час и является оптимальной для получения качественных снимков. В радиусе 25 километров с помощью БПЛА можно определять очаги возгорания лесного массива, а также очаги заражения стволовыми вредителями.