Грязные танцы: как прошел фестиваль "Нашествие"

Фестиваль "Нашествие–2017" завершился в Тверской области, сообщает телеканал "Москва 24". Три дня гости и участники фестиваля самоотверженно терпели проливные дожди, холод, ветер и слушали любимых исполнителей, увязая по колено в грязи. Главными хитами этого года стали дождевики и резиновые сапоги.

Гости "Нашествия", которое ежегодно проходит в селе Большое Завидово, в этот раз столкнулись с экстремальными условиями. На протяжении трех дней, с 7 по 9 июля, дождь шел практически не переставая.

Посетители спасались от грязи и сырости и приспосабливались к погодным условиям как могли: мастерили непромокаемую обувь из пакетов и бутылок, делали дождевики, мастерили навесы. А некоторые не видели смысла ни придумывать способ защиты от дождя и грязи, ни тем более уезжать. Они наслаждались музыкой.

На фестивале тут же появились спекулянты, пытавшиеся заработать на непогоде: предприимчивые трактористы установили свои расценки на эвакуацию автомобилей, застрявших в грязи – цены за "помощь" доходили почти до 30 тысяч рублей.

Даже чтобы добраться до места проведения фестиваля, фанатам приходилось преодолевать болото, которое образовалось на дорогах после ливней, а единственная грунтовая подъездная дорога на всю парковку "Нашествия" стала совершенно не проезжей.

Хотя лето в европейской части России не задалось с самого начала и погодные условия, в которых придется провести три дня, были очевидны, организаторы фестиваля все же не были готовы к такому. С погодой любителям рок-музыки в этом году действительно не повезло: температура воздуха за уик-энд так и не поднялась выше 12 градусов.

В нашем поросятнике светло и хорошо! Хрю-Хрю 😀🐽 Публикация от Натуля Данцигер (@dantsiger) Июл 10 2017 в 4:28 PDT

Поле, на котором ежегодно проходит "Нашествие", размыло непрекращающимися дождями, и оно прекратилось в сплошное грязное месиво, так что пребывание там стало довольно экстремальным. Чистым на "Нашествии–2017" был только звук, и то, по словам гостей фестиваля, не всегда.

Тех, кто был на фестивале до победного конца, ждало еще одно испытание – обратная дорога, которую сильно развезло: машины увязали в грязи и не могли выехать без посторонней помощи. Сотрудники МЧС эвакуировали больше восьмисот автомобилей. И даже тем, кому удалось выбраться из жижи на асфальтовую дорогу, завидовать не спешили: затор вдоль музыкальных площадок и палаточных лагерей растянулся на несколько километров.

Некоторых погодные условия совершенно не смущали: бесстрашные гости фестиваля наслаждались музыкой, кино, играть в футбол и принимали грязевые ванны. По предварительным данным в этом году рок-фестиваль посетили двести тысяч человек. И все, кто продержался все три дня, с уверенностью могут сказать: они пережили нашествие.