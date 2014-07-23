Кино на "Доверии": планета-пустыня Плюк и цирк с профессором

Апокалиптический боевик, семейная комедия о цирке, приключения прораба на песочной планете и конкурс самодеятельности в приморском городе. О том, какие фильмы смотреть на социальном телеканале "Москва Доверие" на этой неделе, - в нашей подборке.

Среда, 23 июля

Кадр из фильма "Игра без правил"

Фильм "Игра без правил" (1965) посвящен борьбе советских чекистов против американской разведки в эпоху после Второй мировой. В центре повествования - полковник особого отдела Ларцев, который раскрывает заговор против талантливого советского конструктора по фамилии Леонтьев.

Время: 20.40

Четверг, 24 июля

Кадр из фильма "Код апокалипсиса"

Приключенческий боевик "Код апокалипсиса" (2007) рассказывает о террористе Джаффаде Бен Зайиди, который спрятал ядерные боеголовки в четырех мегаполисах мира. Преступника убивают, но его помощники собираются взорвать бомбы. Остановить катастрофу под силу только агенту ЦРУ Мари, которая внедрилась в преступные ряды и готовится обезвредить страшнейших врагов человечества. Главные роли исполнили Анастасия Заворотнюк и француз Венсан Перес.

Время: 20.55

Пятница, 25 июля

Кадр из фильма "Соло для слона с орекстром"

"Соло для слона с оркестром" (1975) - история о чешском профессоре по фамилии Ружичка, который прибыл в СССР на конференцию о языке животных. Уверенный в способности животных говорить по-человечески, ученый отправляется в цирк и спонтанно становится участником яркого представления. Герой попадает на арену, где перед международным жюри выступают советские артисты. В этой комедии мы увидим знаменитых советских артистов - Наталью Варлей, Евгения Леонова и Александра Ленькова.

Время: 23.10

Суббота, 26 июля

Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"

Субботним вечером покажут легендарную советскую комедию "Кин-дза-дза!" 1986 года. Главный герой фильма прораб Машков шел в универсам за макаронами, но оказался в межгалактическом путешествии. Все дело в странном студенте и "машинке перемещения", из-за которой персонажи оказались посреди пустыни на загадочной планете Плюк.

Время: 21.10

Воскресенье, 27 июля

Кадр из фильма "Моя морячка"

Людмила Гурченко, Татьяна Васильева, Михаил Державин и Любовь Полищук сыграли в картине "Моя морячка" (1991). События ленты развиваются парке небольшого приморского городка. Ежедневно там проходит шоу талантов, организованное массовиком-затейником Людмилой Пашковой. В конкурсе нет ярких участников, до тех пор пока на сцену не выходит мурманец Гудков с песней "Моя морячка".

Время: 20.00

Понедельник, 28 июля

Кадр из фильма "Любить по-русски"

Главный герой картины 1995 года "Любить по-русски" - бывший секретарь областного комитета - решает уйти в фермеры. В жизни персонажа появляется новая женщина, готовая разделить с ним деревенский быт, районный фермер с таджикской беженкой и городская парочка, которые убеждают всех, что являются супругами. Все вместе готовятся стать настоящими деревенскими жителями, но встречают на пути нешуточные препятствия.

Время: 20.55

Вторник, 29 июля

Кадр из фильма "Любить по-русски-2"

Во вторник покажут вторую часть драмы "Любить по-русски". В продолжении ленты женщины ведут войну с продажными чиновниками и местными мафиози в одиночку. Их мужья в тюрьме. Однако события разворачиваются абсолютно неожиданным образом, и борцы за справедливость побеждают.

Время: 20.55