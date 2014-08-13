Два игрока "Локомотива" взбунтовались и не вышли на тренировку

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Два игрока московского "Локомотива" - Мбарк Буссуфа и Лассана Диарра - отказались тренироваться вместе с командой. Они рассчитывают добиться расторжения контракта с клубом, сообщает "Советский спорт".

Оба футболиста лишь накануне вернулись в расположение команды. До этого Буссуфу и Диарру не могли найти на протяжении примерно двух месяцев - игроки не отвечали на телефонные звонки и не спешили посещать тренировки команды.

Спортивный директор "красно-зеленых" Кирилл Котов на встрече с болельщиками заявил, что оба "бунтаря" покинут команду.

Накануне оба игрока прибыли в офис "Локомотива" для проведения переговоров. Они отказались тренироваться с клубом и потребовали расторжения контракта.

Впрочем, едва ли "железнодорожники" согласятся расторгнуть контракты с игроками, трансферы которых в сумме обошлись команде в 30 миллионов евро. В прошлом году Буссуфа и Диарра перешли в "Локомотив" из махачкалинского "Анжи".