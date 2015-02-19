"Зенит" обыграл ПСВ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

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Санкт-петербургский "Зенит" с победы стартовал в весенней стадии Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" в гостевом матче добились минимальной победы над голландским ПСВ.

Единственный мяч во встрече, не изобиловавшей голевыми моментами, забил на 64-й минуте Халк.

Аксель Витсель отобрал мяч на фланге, бросил в прорыв Мигеля Данни. Тот выкатил мяч под удар Халку, бразильцу оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Уже в самой концовке матча рефери удалил главного тренера "Зенита" Андре Виллаша-Боаша за споры.

Ответный поединок пройдет 26 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".