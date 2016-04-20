Вход на Rally Masters Show в Крылатском будет бесплатным

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Вход на автомобильное Rally Masters Show в столичном районе Крылатское будет бесплатным. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев, передает ТАСС.

"Ралли входит в перечень важнейших спортивных мероприятий Москвы. Это шоу пройдет в нашем городе уже в шестой раз и пользуется большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Для зрителей в день соревнований будут предоставлены бесплатный транспорт от ближайшего метро. Билеты на само мероприятие также будут бесплатными", – отметил Воробьев.

Отметим, Rally Masters Show пройдет 23 апреля на территории Гребного канала в Крылатском. Зрители смогут увидеть мощные переднеприводные автомобили и ретро-машины, которые входят в класс Historic, раллийные Mini Cooper и Лада 2105 VFTS, Audi, АЗЛК и другие раритеты.

В шоу примут участие около 300 известных спортсменов из России, Латвии, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Эстонии, Германии, Литвы и Венгрии. В частности на в мини-ралли выступят действующие и бывшие участники чемпионатов мира и Европы по автомобильному спорту.