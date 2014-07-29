Крестный ход в Ильин день пройдет с участием десантников

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2 августа – дата двойного праздника: Ильина дня и 84-й годовщины со дня образования ВДВ. По сообщению пресс-службы департамента межрегионального сотрудничества правительства Москвы, в этот день на Ильинке состоится крестный ход, в котором примут участие военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск.
Поддерживая старинную традицию, прихожане и духовенство Ильинского храма пройдут из храма пророка Божия Илии на Красную площадь и отслужат молебен на Лобном месте. Особый колорит шествию придаст участие десантников, командования и ветеранов ВДВ. Церковно-общественный праздник состоится на Ильинке уже в 12-й раз.
2 августа состоятся и другие мероприятия, посвященные Дню ВДВ. Так, пройдут показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и марш воспитанников кадетских клубов ВДВ, благотворительная трапеза и концерт на Васильевском спуске.
Торжества пройдут по благословению Патриарха Кирилла, при поддержке Департамента межрегионального сотрудничества, Командования ВДВ и Торгово-промышленной палаты. По словам Патриарха, этот праздник возрождает исторические традиции, содействует патриотическому воспитанию молодежи и укреплению духовно-нравственного достоинства российского воинства.
Ильин день на ИльинкеИльин день – праздник одной из самых известных старинных улиц Москвы, получившей свое название от храма Ильинского монастыря. Пророк Илия издавна был почитаем на Руси, и в день его памяти традиционно проходили крестные ходы и молебны. В Москве такое шествие начиналось на Лобном месте, после чего молящиеся и духовенство отправлялись по Ильинке в храм для совершения литургии.
Уже в XVII веке в архивных документах упоминается, что участниками крестного хода в Ильин день были не только обычные прихожане и духовенство, но и стрельцы – представители русского войска.
После эпохи петровских реформ и замены Патриарха Синодом крестные ходы в Москве стали проходить с гораздо меньшим размахом, а пожар на территории Китай-города в 1737 году привел к тому, что основные празднования в день Ильи Пророка переместились в храм на Воронцовом поле. В XX веке древний Ильинский храм и вовсе был разорен и закрыт. Традиция праздничных шествий прервалась более чем на 80 лет.
После возвращения храма верующим возникла идея возродить красивую старинную традицию, и в 2003 году на улице Ильинке вновь состоялся крестный ход. Ильин день в России совпал с днем ВДВ и воздушно-десантные войска считают пророка, вознесенного на небо в огненной колеснице, своим покровителем. Поэтому к возобновленным празднованиям на Ильинке присоединились десантники, а древний храм пророка Божия Илии стал центральным храмом Воздушно-десантных войск РФ.