Крестный ход в Ильин день пройдет с участием десантников

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2 августа – дата двойного праздника: Ильина дня и 84-й годовщины со дня образования ВДВ. По сообщению пресс-службы департамента межрегионального сотрудничества правительства Москвы, в этот день на Ильинке состоится крестный ход, в котором примут участие военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск.

Поддерживая старинную традицию, прихожане и духовенство Ильинского храма пройдут из храма пророка Божия Илии на Красную площадь и отслужат молебен на Лобном месте. Особый колорит шествию придаст участие десантников, командования и ветеранов ВДВ. Церковно-общественный праздник состоится на Ильинке уже в 12-й раз.

2 августа состоятся и другие мероприятия, посвященные Дню ВДВ. Так, пройдут показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и марш воспитанников кадетских клубов ВДВ, благотворительная трапеза и концерт на Васильевском спуске.

Торжества пройдут по благословению Патриарха Кирилла, при поддержке Департамента межрегионального сотрудничества, Командования ВДВ и Торгово-промышленной палаты. По словам Патриарха, этот праздник возрождает исторические традиции, содействует патриотическому воспитанию молодежи и укреплению духовно-нравственного достоинства российского воинства.