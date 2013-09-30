Красная площадь закрывается для прогулок до 11 октября

Красная площадь закрыта для прогулок до 11 октября

Красная площадь в последний день сентября закрывается для прогулок. Доступ на главную площадь Москвы будет закрыт до 11 октября в связи с проведением Московского международного фестиваля "Круг света".

В рамках фестиваля в столицу прибудет олимпийский огонь, с Красной площади начнется его путешествие по России. Через 123 дня после старта с Красной площади олимпийский факел откроет Зимние Олимпийские игры в Сочи, сообщает телеканал "Москва 24".

Фестиваль "Круг света" проводится в столице уже третий раз. В этом году он пройдет с 4 по 8 октября.

8 октября в рамках закрытия фестиваля на Красной площади состоится торжественное зажжение Чаши олимпийского огня сочинской Олимпиады.

Отметим, что олимпийский огонь пробудет в столице с 6 по 9 октября, его пронесут по улицам столицы 497 факелоносцев.