В Мосгордуме предложили определить место для встреч стритрейсеров

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Глава комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников предложил определить в столице место для сбора и соревнований стритрейсеров, заявил он Агентству "Москва".

"Мы же определяем места, например, для проведения митингов. Почему бы для стритрейсеров тоже не найти место, может быть в ТиНАО. Если позволяют условия и местные жители не будут против, почему бы и нет?", – сказал он.

Депутат также отметил, что совершенствовать столичное законодательство в этом случае не требуется, однако, считает Семенников, любые массовые мероприятия можно проводить, обеспечив безопасность зрителей и спортсменов, а также соблюдая общественный порядок.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля на Ходынском поле члены некоторых автоклубов устроили автошоу, мешая местным жителям.

Прибывшие сотрудники полиции убедили собравшихся разойтись, хотя и столкнулись с агрессивной реакцией. После инцидента члены автоклубов написали обращение в адрес Сергея Собянина с просьбой выделить им место для проведения легальных встреч и соревнований.