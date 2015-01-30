Центробанк готов сделать валютную ипотеку невыгодной для банков

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Центробанк готов повысить коэффициенты риска для валютных ипотечных кредитов, чтобы сделать их "запретительными" для банков, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в пятницу, передает "Интерфакс".

"ЦБ уже предпринял меры по дестимулированию банков выдавать валютную ипотеку. Сейчас банкам стало в 1,5 раза дороже с точки зрения капитала выдавать валютную ипотеку, чем рублевую. Мы этот коэффициент готовы повысить и дальше для того, чтобы практически валютная ипотека была запретительной", - сказала она.

Кроме того, как сообщает Агентство "Москва", Набиуллина предложила подумать о запуске программы дополнительной адресной поддержки граждан, взявших валютную ипотеку.

При этом, она уточнила, что среди таких заемщиков есть и люди с высоким уровнем доходов, которым дополнительная помощь от государства не потребуется. По словам Набиуллиной, доля валютной ипотеки в общем объеме таких кредитов в России составляет 2 процента, а валютными ипотечниками являются более 20 тысяч граждан.

Ранее Центробанк порекомендовал кредитным организация перевести валютную ипотеку в рублевую по официальному курсу на 1 октября 2014 года. Речь идет о курсе, установленном на уровне 39,4 рублей за доллар и 49,98 рублей за евро. Это ниже сегодняшних значений почти на 24 рубля и на 22 рубля соответственно.

Также в Госдуме зарегистрировали законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов физическим лицам. Законопроект касается только физических лиц - коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.

Кроме того, Центробанк и правительство России до 1 марта 2015 года должны подготовить план по поддержке граждан, взявших валютную ипотеку.

По данным Банка России, на 1 ноября 2014 года объем задолженности по валютным ипотечным кредитам составлял 117 миллиарда рублей. Просроченная задолженность составляла 17 миллиардов рублей, а ее доля, в отличие от рублевых кредитов, выросла с 12,7 до 14,2 процентов с начала 2014 года. За 10 месяцев прошлого года в России был выдан 661 ипотечный кредит в иностранной валюте на общую сумму 7 миллиардов рублей.

Напомним, 13 декабря к скверу у Центрального банка вышли с плакатами заемщики валютной ипотеки. Из-за сложившейся экономической ситуации их выплаты по кредиту увеличились в два-три раза, а долги банкам на сегодняшний день на 30-40 процентов превышают стоимость квартир, приобретенных в иностранной валюте.

Трудности у заемщиков возникли из-за падения курса рубля. Большинство из них брали кредит в то время, когда доллар стоил 22-23 рубля. Некоторые заемщики брали ипотеку не в долларах, а в евро. Кроме того, в некоторых банках существовала возможность взять ипотеку в швейцарских франках или японских иенах.