Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на будущий год

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Госдума приняла в третьем чтении правительственные поправки в федеральный бюджет на будущий год, которые предполагают увеличение доходной части на 40,5 миллиарда рублей. Дополнительные доходы буду направлены на уменьшение дефицита федерального бюджета, составляющие в этом году 480,9 миллиарда рублей.

В частности, законом предусмотрено увеличение нефтегазовых доходов на 546,4 миллиарда рублей, а также снижение ненефтегазовых доходов на 505,9 миллиарда рублей (оно объясняется сокращением объемов импорта и экспорта, прибылей организаций и изменением налоговой базы по налогам), сообщается на официальном сайте Госдумы России.

Согласно закону, правительство сможет покрыть дефицит бюджета при помощи дополнительных нефтегазовых доходов, которые подлежат зачислению в Резервный фонд. Если этих средств не хватит, то дефицит покроют из средств Резервного фонда в объеме до 200 миллиардов рублей.