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Экономика

13 февраля, 15:09

Госдума предлагает выделять половину магазинных полок под отечественные продукты

Госдума продукты магазины ритейлеры Игорь Руденский отечественный производитель

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Госдума предлагает обязать ритейлеров выделять половину полок в магазинах под отечественную продукцию, сообщил глава думского комитета по экономической политике Игорь Руденский.

"Мы рассматриваем возможность внести соответствующие изменения в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", - передает слова Руденского сайт "Единой России".

Глава комитета также отметил, что уже работают институты поддержки малого и среднего бизнеса, такие, как агентство кредитных гарантий с уставным капиталом 50 миллиардов рублей. Оно выдает гарантии под модернизацию и строительство новых предприятий. Кроме того, Центробанк выделяет средства на проектные финансирования. Создан и фонд развития промышленности с уставным капиталом 20 миллиардов рублей.

При этом, по словам Руденского, важно жестко контролировать затраты сельхозтоваропроизводителей на электроэнергию и удобрения.

"Нужно расширять возможности для сбыта отечественной продукции. И очень важно обеспечить максимальную доступность торговых точек и товаров для потребителей путем развития розничных рынков, различных ярмарок. В свою очередь, фермеры должны иметь возможность для беспрепятственной реализации своей продукции", - резюмировал Руденский.

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Ранее руководитель управления по связям с общественностью и PR X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов сообщил M24.ru, что торговые сети и сейчас заинтересованы в работе с отечественными поставщиками. "Все, кто может обеспечить объемы, надлежащее качество и доступные цены, они уже присутствуют на полках", - добавил Русанов.

По словам представителя торговой сети, есть множество причин, по которым отечественные товары не могут попасть в торговую сеть, в том числе - проверки Роспотребнадзора, санэпидемстанции, прокуратуры на соблюдении всех норм.

До этого в Госдуму также был внесен законопроект, запрещающий крупным сетевым магазинам брать плату с поставщиков за доступ на полки. То есть в договоре будет фиксироваться только стоимость самого товара без дополнительных сборов. Кроме того, ограничивается суммарный объем всех выплат поставщика ритейлеру.

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