Житель Бангладеш сшил самый большой в мире флаг Германии

Болельщик сборной Германии сшил самый большой в мире флаг

Бангладешский фермер Амджад Хоссейн сшил самый большой в мире флаг Германии - его длина превышает 3,5 километра. Фермер поддерживает сборную Германии на чемпионате мира по футболу и решил таким оригинальным образом "поболеть" за эту команду, сообщает телеканал "Москва 24".

"Доброе дело" Хосейна не осталось без внимания со стороны властей Германии - на полотно прибыл посмотреть немецкий посол в Бангладеш Фердинанд Вайе. Он вручил Хоссейну грамоту о приеме в официальный фан-клуб сборной Германии.

Фермер заявил, что стал болеть за сборную Германии в 2005 году, после того как вылечил тяжелую болезнь немецким лекарством.

На работы по пошиву флага фермеру пришлось потратить около 3 тысяч долларов. Чтобы собрать такие деньги, ему пришлось продать часть своих земель.

В воскресенье сборная Германии поспорит за звание чемпиона мира по футболу с командой Аргентины.