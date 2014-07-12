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Спорт

12 июля 2014, 21:21

Житель Бангладеш сшил самый большой в мире флаг Германии

Германия чемпионат мира по футболу Бангладеш флаги жизнь в мире

Болельщик сборной Германии сшил самый большой в мире флаг

Бангладешский фермер Амджад Хоссейн сшил самый большой в мире флаг Германии - его длина превышает 3,5 километра. Фермер поддерживает сборную Германии на чемпионате мира по футболу и решил таким оригинальным образом "поболеть" за эту команду, сообщает телеканал "Москва 24".

"Доброе дело" Хосейна не осталось без внимания со стороны властей Германии - на полотно прибыл посмотреть немецкий посол в Бангладеш Фердинанд Вайе. Он вручил Хоссейну грамоту о приеме в официальный фан-клуб сборной Германии.

Фермер заявил, что стал болеть за сборную Германии в 2005 году, после того как вылечил тяжелую болезнь немецким лекарством.

На работы по пошиву флага фермеру пришлось потратить около 3 тысяч долларов. Чтобы собрать такие деньги, ему пришлось продать часть своих земель.

В воскресенье сборная Германии поспорит за звание чемпиона мира по футболу с командой Аргентины.

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