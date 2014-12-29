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Помощник председателя правительства Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не переедать в новогоднюю ночь. Он посоветовал поставить на праздничный стол минимально обработанные овощи, зелень, фрукты и минимальное количество алкоголя.

"В год голубой овцы, деревянной козы на столе должны стоять в основном минимально обработанные овощи и фрукты, зелень. Каких-то тяжелых и сложных в приготовлении блюд традиция восточного китайского календаря не позволяет. Да и разумная осторожность нас к этому толкает - ночью переедать за праздничным столом неуместно. Алкоголь должен быть в минимальных дозах, а лучше бы его совсем не было", - цитирует Онищенко Агентство "Москва".

Геннадий Онищенко посоветовал москвичам отметить Новый год за городом. "Погода устанавливается зимняя, то есть соответствующая сезону, а это значит, что первую декаду января желательно провести на воздухе, если есть такая возможность. Лыжи, коньки, прогулки. активный отдых", - отметил он.

Помощник председателя правительства считает, что наступающий год будет благоволить творческим людям.

"Я уверен, что большинство россиян - это люди творческие, любящие свою профессию. Думаю, они находятся в постоянном поиске на тех должностях, которые занимают. Естественно, в поиске оптимальных решений", - добавил Онищенко.

Как ранее сообщало M24.ru, главный нарколог страны Евгений Брюн порекомендовал россиянам пить в новогоднюю ночь белое сухое вино. По его словам, такой напиток оказывает наименее ощутимую нагрузку на организм.