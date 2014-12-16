Возбуждено дело против следователя, избившего инспектора ДПС

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На следователя и пассажира, которые избили сотрудника ГИБДД, завели уголовное дело по факту применении насилия к сотруднику полиции, сообщили M24.ru в пресс-службе СК России по Москве.

Инцидент произошел 14 декабря утром на проспекте Вернадского. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Volkswagen и потребовали от водителя предъявить документы. Однако тот ответил отказом. Водитель и пассажир избили инспектора. За рулем Volkswagen был начальник следственного отдела ОМВД по району Восточный.

По словам представителя пресс-службы, на него завели уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ - применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье - 5 лет лишения свободы. В пресс-службе отметили, что во время инцидента следователь находился не при исполнении обязанностей.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, добавили в следственном комитете Москвы.

Отметим, что это уже второй инцидент с участием столичных полицейских за неделю. В ночь на 13 декабря полицейский насмерть сбил 68-летнего пешехода на юге столицы. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что за рулем автомобиля сидел начальник отдела участковых уполномоченных. По данным правоохранительных органов, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.