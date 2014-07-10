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Общество

10 июля 2014, 11:55

Более 150 московских детей в этом году получили травмы в ДТП

ГИБДД дети ДТП детские автокресла

Фото: ИТАР-ТАСС

За первое полугодие 2014 года на дорогах Москвы получили ранения 152 ребенка, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

В ведомстве напоминают, что правила дорожного движения Российской Федерации обязывают водителей использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет.

Напомним, в конце июня в России началось экспериментальное исследование, посвященное использованию удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

Мероприятие стартовало в Подмосковье, так как на его территории находятся дороги всех категорий: федеральные, высокоскоростные трассы, дороги местного значения и дороги среди населенных пунктов. В рамках исследования сотрудники Госавтоинспекции, приехав на место ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира, будут проверять: находился ли ребенок в детском кресле, фиксировалось ли кресло ремнями безопасности или системой "изофикс", а также какой марки кресло использовалось. Полученную информацию гаишники будут передавать в экспертный центр "Движение без опасности".

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В свою очередь, сотрудники Центра медицины катастроф, которые также выезжают на подобные аварии, будут фиксировать и передавать информацию о том, какие травмы получил ребенок. При этом определено, что детей, пострадавших в ДТП, будут доставлять в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского. В дальнейшем всю информацию о тяжести полученных травм также отправят в экспертный центр.

Инициаторами экспериментального исследования стали Госавтоинспекция МВД России, НИИ педиатрии имени Пирогова, главный детский хирург Минздрава России Владимир Розинов и экспертный центр "Движение без опасности".

Стоит отметить, что такого масштабного и комплексного исследования не проводилось нигде в мире.

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