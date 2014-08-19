Трасса в Подмосковье сможет принимать гонки "Формулы-1"

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В ближайшие недели трасса Moscow Raceway, расположенная под Волоколамском, получит высшую категорию Международной автомобильной федерации (FIA), сообщил гоночный директор "Формулы-1" и делегат по безопасности FIA Чарли Уайтинг.

Таким образом, трасса сможет в будущем принять этап "королевских гонок".

"В эту поездку я не был на этой трассе, но она мне хорошо знакома. Руководство автодрома решило подать заявку на первую категорию. Когда будет решение? Я думаю, что окончательно в ближайшие одну-две недели", - приводит слова Уайтинг Р-Спорт.

Moscow Raceway Moscow Raceway - гоночная трасса в Волоколамском районе Московской области, близ деревень Шелудьково и Федюково, в 95 километрах от Москвы. Официальное открытие автодрома состоялось в июле 2012 года. Moscow Raceway - гоночная трасса в Волоколамском районе Московской области, близ деревень Шелудьково и Федюково, в 95 километрах от Москвы. Официальное открытие автодрома состоялось в июле 2012 года. Длина трассы в максимальной конфигурации 4070 метров (для автогонок - 3955 метров), ширина от 12 до 21 метра. Трасса состоит из 15 поворотов, 9 левых и 6 правых. Самый длинный участок - 873 метра. Максимальная расчетная скорость для машин "Формулы-1" - около 311 км/ч. С 2012 года на трассе проводились гонки Мировой серии Рено, чемпионата мира FIA WTCC, DTM и другие.





В России уже есть один автодром для гонок "Формулы". С 10 по 12 октября на трассе в Олимпийском парке в Сочи пройдет Гран-при России в классе машин "Формула-1". Соревнования пройдут впервые, спустя 100 лет после последнего Гран-при России, проведенного еще в дореволюционное время. Однако к современной Формуле-1 они имели весьма опосредованное отношение.

Протяженность трека большого круга трассы составляет 5,85 километра, малого круга – 2,3 километра. По оценкам специалистов, по своей конфигурации это одна из самых интересных трасс в спортивном плане. Пилоты проходят 16 поворотов, на прямом участке смогут разгоняться до 320 километров в час (средняя скорость 215 км/ч). Трибуны вмещают 55 тысяч зрителей.