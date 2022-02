Рэпер Dr. Dre стал самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes

Рэпер и продюсер Dr. Dre занял первое место ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Его ежегодный доход составил 620 миллионов долларов.

Как поясняют в издании, Dr. Dre обогнал других музыкантов благодаря основанной им компании Beats Electronics. Beats by Dr. Dre – известное название бренда компании, под которым она выпускает наушники и динамики. Примечательно, что летом Apple купила Beats за три миллиарда долларов.

Стоит отметить, что заработок Dr. Dre стал самым большим за всю историю рейтингов журнала среди музыкантов.

На втором месте оказалась певица Beyonce - 115 миллионов долларов. Большинство прибыли она получила благодаря гастрольному туру "Mrs. Carter Show", неожиданно вышедшему одноименному альбому и сотрудничеству с Pepsi и H&M. "Бронзу" взяла рок-группа The Eagles - 100 миллионов долларов, а четвертое место отошло Bon Jovi - 82 миллиона долларов. Топ-5 замкнул рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин - 81 миллион долларов.

В Топ-10 также попали Джастин Бибер - 80 миллионов, One Direction - 75 миллионов, Пол Маккартни - 71 миллион, Келвин Харрис - 66 миллионов и Тоби Кит - 65 миллионов.

Dr. Dre

Андре Ромелл Янг (настоящее имя) является одним из самых успешных хип-хоп битмейкеров. Кроме того, он считается важнейшей фигурой в популяризации и отцом-основателем стиля "джи-фанк", одного из стилей рэп-музыки, появившегося в середине 80-х в Лос-Анджелесе.

Помимо сольного творчества, Dr. Dre продюсировал альбомы таких рэперов, как Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, The Game и Busta Rhymes, многие альбомы которых стали мультиплатиновыми.

Музыкальную карьеру Dr. Dre начал в группе World Class Wreckin’ Cru, а широкую известность приобрел в 1980-х - 1990-х годах в гангста-рэп группе N.W.A. В 1992 году он выпустил свой первый сольник The Chronic, принесший ему премию "Грэмми" за сингл "Let Me Ride". В 1996 году Dr. Dre учредил собственный лейбл Aftermath Entertainment. За второй альбом "2001", вышедший в 1999 году, он получил "Грэмми" как "Лучший продюсер года".

Помимо музыкальной карьеры, Dr. Dre снялся в фильмах "Set It Off", "Мойка" и "Тренировочный день".