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Спорт

28 июля 2014, 16:00

Фабио Капелло назвал причины неудачи сборной России на ЧМ-2014

Фабио Капелло сборная России по футболу

Фабио Капелло отчитался за выступление сборной России на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал среди причин, по которым команда не смогла успешно выступить на мундиале, ошибку вратаря Игоря Акинфеева, ошибки нападающих при завершении атак и отсутствие в команде молодых игроков, сообщает телеканал "Москва 24".

Наставник национальной команды рассказал о причинах провала на ЧМ-2014 во время заседания технического комитета РФС. На встрече из тренеров присутствуют Валерий Карпин, Мурат Якин, Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Курбан Бердыев, Славолюб Муслин, Александр Тарханов, Станислав Черчесов, Ринат Билялетдинов и Борис Игнатьев.

"Капелло был доволен подготовкой, все было хорошо, но были три проблемы, которые нельзя предугадать. Ошибка вратаря, ошибки нападающих при реализации моментов и отсутствие молодых российских футболистов в составе", - рассказал журналистам наставник "Амкара" Славолюб Муслин.

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Наставник столичного "Спартака" Мурат Якин отметил, что российские тренеры пообщались с Капелло о том, как сделать отечественный футбол лучше. "Мне также удалось поговорить с Капелло один на один и обсудить интересующие меня темы", - приводит слова рулевого "красно-белых" Р-Спорт. О чем конкретно тренеры договорились с Капелло, Якин не уточнил.

Кроме того, Капелло заявил, что не допускал ошибок на чемпионате мира, сообщил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Тренерской ошибки как одной из причин не прозвучало. Наоборот, с его точки зрения никаких ошибок нет: он сказал, что все сделал бы так же, так же готовил бы футболистов, тех же игроков бы выпускал на поле и тех же игроков выбрал бы в команду", - сказал Колосков.

Капелло также выразил обеспокоенность тем, что у национальной команды нет своей базы, заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Напомним, что сборная России выступила на мундиале крайне неудачно. Подопечные Капелло не сумели одержать ни одной победы и заняли третье место в группе. Россияне сыграли вничью со сборными Южной Кореи и Алжира (оба раза 1:1) и проиграли Бельгии (0:1).

Кроме того, российская сборная вошла в число самых малозабивающих команд чемпионата мира. Меньше мячей в Бразилии забили только Камерун и Иран - каждая из сборных отличилась по разу.

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