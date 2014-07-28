Фабио Капелло назвал причины неудачи сборной России на ЧМ-2014

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал среди причин, по которым команда не смогла успешно выступить на мундиале, ошибку вратаря Игоря Акинфеева, ошибки нападающих при завершении атак и отсутствие в команде молодых игроков, сообщает телеканал "Москва 24".
Наставник национальной команды рассказал о причинах провала на ЧМ-2014 во время заседания технического комитета РФС. На встрече из тренеров присутствуют Валерий Карпин, Мурат Якин, Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Курбан Бердыев, Славолюб Муслин, Александр Тарханов, Станислав Черчесов, Ринат Билялетдинов и Борис Игнатьев.
"Капелло был доволен подготовкой, все было хорошо, но были три проблемы, которые нельзя предугадать. Ошибка вратаря, ошибки нападающих при реализации моментов и отсутствие молодых российских футболистов в составе", - рассказал журналистам наставник "Амкара" Славолюб Муслин.
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Наставник столичного "Спартака" Мурат Якин отметил, что российские тренеры пообщались с Капелло о том, как сделать отечественный футбол лучше. "Мне также удалось поговорить с Капелло один на один и обсудить интересующие меня темы", - приводит слова рулевого "красно-белых" Р-Спорт. О чем конкретно тренеры договорились с Капелло, Якин не уточнил.
Кроме того, Капелло заявил, что не допускал ошибок на чемпионате мира, сообщил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
"Тренерской ошибки как одной из причин не прозвучало. Наоборот, с его точки зрения никаких ошибок нет: он сказал, что все сделал бы так же, так же готовил бы футболистов, тех же игроков бы выпускал на поле и тех же игроков выбрал бы в команду", - сказал Колосков.
Капелло также выразил обеспокоенность тем, что у национальной команды нет своей базы, заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
Напомним, что сборная России выступила на мундиале крайне неудачно. Подопечные Капелло не сумели одержать ни одной победы и заняли третье место в группе. Россияне сыграли вничью со сборными Южной Кореи и Алжира (оба раза 1:1) и проиграли Бельгии (0:1).
Кроме того, российская сборная вошла в число самых малозабивающих команд чемпионата мира. Меньше мячей в Бразилии забили только Камерун и Иран - каждая из сборных отличилась по разу.