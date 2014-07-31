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Происшествия

31 июля 2014, 13:38

В Кожухове задержали 38 нелегальных мигрантов

ФМС криминал мигранты нелегальные мигранты

Фото: ИТАР-ТАСС

На строительной площадке школы в районе Кожухово задержали 38 нелегальных мигрантов, сообщает телеканал "Москва 24". Большинство из них – граждане Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. У некоторых были паспорта, но ни у кого не оказалось разрешения на работу.

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"Будем устанавливать подрядную организацию, которая их привлекла, и какие работы они выполняют", - рассказал замначальника отделения УФМС России по ВАО Москвы Иван Головин. Он отметил, что на прошлой неделе во время проверки на этой стройплощадке также задержали около 30 мигрантов. Их оштрафовали и выдворили из России.

В общей сложности в этом году сотрудники ФМС по Восточному округу задержали более 800 нелегальных мигрантов, 200 из которых прошли через спецприемник.

В Кожухове задержали около 30 нелегальных мигрантов

Напомним, что за первое полугодие 2014 года в столице выявили почти 12 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Этот показатель в 14 раз превышает прошлогодний. При этом число правонарушений, совершаемых участниками этнических групп, также выросло.

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