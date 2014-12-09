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Москва 24

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МО

09 декабря 2014, 10:21

В Домодедове семью обстреляли из охотничьего ружья

Домодедово следствие расследование ранение мо ружье

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

В подмосковном Домодедове неизвестный тяжело ранил местного жителя выстрелом в голову, сообщили M24.ru в пресс-службе областного главка МВД.

"Вечером нам поступила информация из районной больницы. К ним попал местный житель 44-летний житель с огнестрельным ранением. Сейчас проводится проверка", - уточнили в пресс-службе.

По данным источника Агентства "Москва", неизвестный открыл огонь по семейной паре, выгуливавшей собаку в парке Домодедова. Мужчина, являющийся совладельцем салона красоты, был доставлен в больницу, его супруга не пострадала.

Кроме того, на месте преступления было обнаружено охотничье ружье калибра 12 мм.

Напомним, ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве замдиректора одной из московских фирм. Им оказался водитель, который застрелил своего начальника в ходе конфликта на охоте.

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По данным следствия, в ночь на субботу в деревне Красновидово Можайского района на автостоянке после охоты произошел конфликт между водителем и его патроном. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в своего начальника. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте

Отметим, в начале прошлого месяца был убит заместитель начальника московского УФМС России Николай Азаров. Чиновник получил смертельное ранение на охоте в Якутии. По предварительным данным, его друг, руководитель строительной фирмы Армен Закарян, случайно выстрелил из ружья в салоне автомобиля.

А в конце сентября мужчина застрелил полковника спецназа Валентина Зварича, перепутав его с бобром.

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