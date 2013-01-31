Вечер памяти Леонида Гайдая пройдет в Доме кино

Леонид Гайдай. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 31 января, в Большом зале московского Дома кино состоится вечер, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера, сценариста и актера Леонида Гайдая. Почтить память мастера комедийного жанра придут Владимир Этуш, Леонид Куравлев, Нина Крачковская, Эммануил Виторган, Дмитрий Харатьян, Александр Ширвиндт и другие актеры.

"Проходят годы, как нет с нами комедиографа, но фильмы его по-прежнему держат колоссальные рейтинги на телеэкранах, не уступая новодельным ремэйкам с гигантскими бюджетами и компьютерными чудесами. Его фильмы всегда имели огромную зрительскую аудиторию, которая, по подсчетам экспертов, составила в целом более 600 миллионов человек", - отмечают организаторы.

Напомним, 30 января Леониду Иовичу могло бы исполниться 90 лет. Гайдай известен своими работами над фильмами "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев" и "Бриллиантовая рука".

Гайдай умер в возрасте 70 лет, его последней лентой стал фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".