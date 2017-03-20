Замена конкурсанта от России на Евровидении-2017 невозможна – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль исключает возможность замены певицы Юлии Самойловой в качестве представителя России на Евровидении-2017, которое пройдет в Киеве, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Россия отправить на конкурс кого-то другого вместо Самойловой, если Киев откажет ей во въезде на Украину, Песков подчеркнул, что такой опции не существует.

При этом он отметил, что о решении организаторов конкурса ему неизвестно.

Певица Юлия Самойлова представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017". Она исполнит песню Flame Is Burning, авторами которой стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Россия выступит во втором полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который пройдет 11 мая. Билеты на конкурс уже поступили в продажу. Юлия Самойлова родилась в городе Ухта. Певица, композитор, автор текстов песен, она многократно побеждала на различных музыкальных конкурсах в России и за рубежом. Самойлова стала финалисткой музыкального телепроекта "Фактор А" в 2013 году. Получила награду "Золотая звезда Аллы", была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Ознакомиться с полным списком участников конкурса можно в материале m24.ru.

