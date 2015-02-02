Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

2 февраля, 17:10

Сгоревшее здание библиотеки ИНИОН восстановят на прежнем месте

Дмитрий Медведев пожары чп ИНИОН РАН

Фото: M24.ru

Здание пострадавшей от пожара библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН не планируется закрывать. Об этом сообщил замначальника чрезвычайного штаба ИНИОН Дмитрия Ефременко, передает Агентство "Москва".

"О закрытии института речь не идет. Сегодня утром мы с Александром Степановым, заместителем руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России, согласовали возможность реконструкции и проведения ремонтно-восстановительных работ", - сказал Ефременко.

Он отметил, что "никто не ведет речь об отъеме и передаче участка". По его словам, часть сотрудников библиотеки ИНИОН разместится в зданиях ближайших научных институтов: ИМЭМО, Институт Океанологии, факультет Социальных наук НИУ ВШЭ. При этом зарплату сотрудникам института выплатят без сокращений, а самих работников не будут отправлять во внеплановый отпуск.

В то же время премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу курировать вопрос восстановления после пожара библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН, передает "Интерфакс".

Между тем Дворкович сообщил, что в ближайшие два дня на месте пожара продолжит работу МЧС. По его словам, для перевода книжного фонда уже подбирается новое помещение, прежде всего, на площадях РАН.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники.

Ссылки по теме

Спасатели уже завершили разбор завалов сгоревшей библиотеки. Однако на месте пожара остаются дежурить пять основных отделений пожарных.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Отметим, сейчас руководство, центральный аппарат и бухгалтерия ИНИОН временно переезжают в подведомственное здание Федерального агентства научных организаций на Нахимовском проспекте. В данное время обсуждается организация рабочих мест для сотрудников ключевых отделов, центров и групп института. Что касается размещения библиотечного фонда, то этот вопрос пока не решен.

Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать