Сгоревшее здание библиотеки ИНИОН восстановят на прежнем месте

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Здание пострадавшей от пожара библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН не планируется закрывать. Об этом сообщил замначальника чрезвычайного штаба ИНИОН Дмитрия Ефременко, передает Агентство "Москва".

"О закрытии института речь не идет. Сегодня утром мы с Александром Степановым, заместителем руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России, согласовали возможность реконструкции и проведения ремонтно-восстановительных работ", - сказал Ефременко.

Он отметил, что "никто не ведет речь об отъеме и передаче участка". По его словам, часть сотрудников библиотеки ИНИОН разместится в зданиях ближайших научных институтов: ИМЭМО, Институт Океанологии, факультет Социальных наук НИУ ВШЭ. При этом зарплату сотрудникам института выплатят без сокращений, а самих работников не будут отправлять во внеплановый отпуск.

В то же время премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу курировать вопрос восстановления после пожара библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН, передает "Интерфакс".

Между тем Дворкович сообщил, что в ближайшие два дня на месте пожара продолжит работу МЧС. По его словам, для перевода книжного фонда уже подбирается новое помещение, прежде всего, на площадях РАН.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники.

Спасатели уже завершили разбор завалов сгоревшей библиотеки. Однако на месте пожара остаются дежурить пять основных отделений пожарных.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Отметим, сейчас руководство, центральный аппарат и бухгалтерия ИНИОН временно переезжают в подведомственное здание Федерального агентства научных организаций на Нахимовском проспекте. В данное время обсуждается организация рабочих мест для сотрудников ключевых отделов, центров и групп института. Что касается размещения библиотечного фонда, то этот вопрос пока не решен.