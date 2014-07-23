Партия в футбол: как советский спорт противостоял лидерам СССР

"Факультатив. История": Партия и футбол

Внутрипартийные соревнования в молодой Стране Советов. Почему Лаврентий Берия на дух не переносил "Спартак"? Чем заплатили братья Старостины за победу над тбилисским "Динамо"? Причем здесь Василий Сталин? И как гениальный игрок "Торпедо" Эдуард Стрельцов оказался под катком амбиций членов ЦК? Об этом и многом другом читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Переигровка по заказу Берии

30 сентября 1939 года. У стадиона "Динамо" толпятся сотни людей, хотя команды уже на поле. Трибуны переполнены, но те, кому места не хватило, не уходят, ведь на "Динамо" в эти минуты идет исторический матч: играют "Динамо" (Тбилиси) и "Спартак" (Москва) - это переигровка полуфинала чемпионата СССР. Хотя кубок победителей уже вручили "Спартаку" две недели назад на этом же поле, но ходят слухи: руководству НКВД и лично Лаврентию Берии такой расклад в турнирной таблице не понравился.

Спустя 75 лет, историк Юрий Кошель рассказывает, каким был стадион в тот год. Теперь бурной футбольной жизни здесь уже нет: "Динамо" на реконструкции. А в 1939-м это была самая большая арена СССР: 54 тысячи зрительских мест. Ее построили специально для одноименного спортивного общества – общества, которое курировало ведомство, внушавшее ужас советскому народу: Наркомат внутренних дел.

"Так же, как Наркомат железнодорожный – он покровительствует и содержит команду "Локомотив", Министерство обороны содержало команду ЦДКА ("Центральный дом Красной армии"), так же и Наркомат внутренних дел – у него было на содержании Общество "Динамо", все спортсмены, и, в частности, футбольная команда. То есть они получали там зарплату, похвалу, премии, поощрения – в случае удач, и строгий нагоняй – в случае неудач", - объясняет Юрий Кошель.

В чемпионате 1939 года "Динамо" (Тбилиси) и "Спартак" (Москва) встречаются сначала в сентябре – в полуфинале. "Спартак" выигрывает, и в следующем матче вырывает Кубок СССР у ленинградского "Сталинца".

"Динамо" (Тбилиси) подает протест, мол, гол "Спартака" засчитывать нельзя. Один из двух забитых в ворота тбилисцев мячей, спорный: динамовцы не уверены, перелетел ли мяч линию ворот. Но высокая комиссия протест сразу и категорически отклоняет.

И вдруг, через несколько дней, как по мановению волшебной палочки, Футбольный комитет СССР внезапно меняет решение: назначена переигровка. Кто же отдал такой приказ? Берия, решают болельщики.

"Это не было нонсенсом в той системе отношений, которая вообще существовала между, скажем так, творческой интеллигенцией, культурными структурами и партией: "Меня обижают, помоги, отец родной!" И "отец родной", если испытывал какую-то личную симпатию или считал, что действительно как-то обидели его клиента или он хотел показать свои возможности, то он вполне мог с этим справиться, и существовали такие многочисленные истории. И я думаю, что здесь история абсолютно аналогичная. Представители "Динамо" обратились к Лаврентию Павловичу, возможно, играя на каких-то национальных струнах", - считает историк Тимур Мухаматулин.

Исторические кадры: показательное выступление физкультурников на Красной площади. Именно здесь впервые звучит лозунг: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!" Такие парады призваны показать всему миру: для советского человека спорт – это дорога к светлому социалистическому будущему.

"Безусловно, уже тогда все понимали, что спорт – это не просто голы, не просто очки, не просто секунды, а это новое явление, вызывающее огромный интерес. Все советские структуры, связанные с культурой, не только высокой, тем, что называют высокой культурой, не только связанные с живописью, литературой, они встраивались в определенную систему отношений, которые можно назвать патроно-клиентскими", - утверждает Мухаматулин.

Лаврентий Берия. Фото: ИТАР-ТАСС

Физкультурную элиту страны пестуют в специально созданных обществах. "Динамо" рождается в 1923 году, оно объединяет разные виды спорта, но футбол вне конкуренции. Почти в каждой столице советской республики с этого момента есть свой милицейский клуб, чтобы их различать, добавляют название города. Например, "Динамо" (Тбилиси) или "Динамо" (Москва).

Лаврентий Берия как почетный председатель общества регулярно приезжает на московский стадион, и не только ради матчей.

"Это место было не только излюбленным для всех болельщиков, которые сюда шли косяками, вместе с семьями, но здесь и правительство собиралось. И даже здесь устраивались встречи с агентами. Поэтому Лаврентий Павлович, как вершина, он, конечно, мог здесь по делам быть", - поясняет Юрий Кошель.

Братья Старостины и народный клуб

В 1936-м впервые проходит главное первенство страны – Кубок СССР. Динамовцы в бесспорных лидерах. Но здесь на сцену, вернее на футбольное поле, выходит "Спартак" и братья Старостины.

"Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Васильевич Косарев подружился с Николаем Петровичем Старостиным, и они решили придумать спортивное общество, ну, как бы параллельно "Динамо". И создали общество "Спартак" в 1935 году, а под это общество подтянулись команды волейбольные, баскетбольные, футбольные, чуть позже – хоккейные", - рассказывает пресс-секретарь Союза ветеранов футбола Борис Духон.

Борис Духон и Георгий Морозов – авторы книги о родоначальниках "Спартака" – братьях Старостиных: Николае, Андрее, Александре и Петре. Перипетии жизни знаменитой семьи знакомы им не понаслышке: Духон был лично знаком с Николаем Старостиным, который возглавлял команду вплоть до 90-х годов.

"В футболе все держалось на авторитете этих великих людей – братьев Старостиных, из которых, конечно, надо выделить Николая Петровича. Он был старшим братом, он был авторитетным человеком, он был талантливым человеком, у него было очень много друзей. Интересно, знаете, есть такая версия, что когда приехал иностранный журналист описать новое движение футбольное в Москве, и он стал присутствовать при озвучивании составов, и все время говорили: "Старостин, Старостин…" – ему показалось, что "футболист" в переводе на русский язык – это Старостин", - утверждает Борис Духон.

Братья Старостины. Фото: ИТАР-ТАСС

Легендарные братья Старостины. В 30-х у них тоже есть свои покровители. Это глава московского комсомола Александр Косарев. При его поддержке "Спартак" 1937 году едет в Париж, представлять спорт СССР на Всемирной выставке. И уже в 1938-м, спустя всего три года после рождения, "Спартак" получает свой первый Кубок страны по футболу.

"Николай Петрович Старостин скорее вольно, чем невольно, пытался привить в наш любительский футбол некоторые элементы профессионального спорта. Это касалось и оплаты спортсменам. Кстати, его критиковали, опять же, в газетах "Комсомольская правда" и "Красный спорт", за то, что он переманивает спортсменов из других обществ, предлагая им хорошие условия как по выплатам, так и какие-то другие материальные блага. В этом отношении Старостин предвосхитил эпоху на несколько десятилетий вперед", - рассказывает журналист Георгий Морозов.

Но 30 сентября 1939-го, во время переигровки с "Динамо" (Тбилиси), на поле только один Старостин – Петр. Трое остальных уже закончили карьеру по возрасту. Однако Николай здесь, на тренерской скамейке. Как основатель "Спартака".

Впрочем, и шеф "Динамо" Лаврентий Берия тоже здесь. Из VIP-ложи он наблюдает, как в игре лидируют красно-белые. Земляки подводят руководителя НКВД.

В СССР разгар кровавых репрессий. К моменту этого исторического матча над Старостиными уже сгустились тучи. Совсем недавно закончилась их травля в газетах. После заграничной поездки "Спартак" обвиняют в буржуазности, а самого Николая Старостина – в разбазаривании средств. На братьев заводят уголовное дело, а патрона команды – комсомольского вожака Косарева – расстреливают.

"Противостояние с Берией как на личном, так и на командном уровне или на уровне обществ "Спартак" – "Динамо", - это то, что лежит на поверхности. Но, вдобавок ко всему, поскольку общество "Спартак" курировал Косарев, после ареста и казни Косарева, естественно, его протеже неминуемо попадали, ну, не под колпак, но, естественно, это не добавляло им весов на тогдашнем фронте", - объясняет Георгий Морозов.

Появление обвинительных материалов в центральных газетах в середине 30-х годов редко обходилось без серьезных последствий. Но неожиданно, как по сигналу, в ноябре 1937-го дело братьев Старостиных прекращено. Точнее, оно было приостановлено на пять лет.

"Предоставляли какие-то свои объяснительные записки, выступали с открытыми письмами в печати, где опровергали эти нападки или, по крайней мере, пытались объяснить свои действия. И действительно, было разбирательство на уровне… Ну, не знаю ,как назвать, дело уголовно-политическое сращивалось, может быть, в эту сторону, но это дело действительно официально прекратили", - утверждает Морозов.

И вот в конце 1939-го переигровка "Динамо" (Тбилиси) и "Спартак" (Москва) заканчивается победой последнего - 3:2. Берия, уже после второго пропущенного тбилисской командой гола, покидает стадион. Чемпионство обладателя кубка страны подтверждено. Старостины радуются победе, но догадываются, что выиграть у человека, который вертит колесо большого террора, опасно.

На самом деле, за любимые команды позже ратуют многие партийные бонзы, но Берия был первым, кто вот так запросто вмешивался в игру. Любые шалости дорогому Лаврентию сходили с рук.

"В принципе, сам Сталин был достаточно равнодушен к футболу, но люди из его окружения, поскольку они, как уже сказал мой коллега, курировали те или иные спортивные команды, и плюс, у них существовали какие-то, может быть, такие внутренние амбиции, они пытались в Политбюро доказать друг другу, что, условно говоря, "мое "Динамо" круче, чем твой "Локомотив", Каганович". Ну, я так утрирую, но что-то такое тоже присутствовало", - рассказывает Георгий Морозов.

И потом, Василий Сталин тоже всегда не упускал возможности, если ему удавалось, утереть нос команде ВВС.

Главный фанат "Спартак" - сын Сталина

В 1940-х появляется достойный конкурент Берии: сын вождя народов. Его забота о советских спортсменах превосходила любовь Лаврентия Павловича к "Динамо". Ярый болельщик Василий Сталин дружит с Николаем Старостиным. Есть версия, что это именно он отсрочил аресты братьев. Но ненадолго: в 1942-м, несмотря на то, что идет война, четверых Старостиных репрессируют. Команда "Спартак" осиротела.

"Берия написал на имя Сталина записку. В тексте инкриминировались братьям (это, дополню, уже произошло во время Великой Отечественной войны) как экономические преступления, так и пораженческие настроения, типа того, что они чуть ли не ждали прихода Германии в Москву и публично заявляли, что им, как профессиональным спортсменам, все равно – играть при Советах или при немцах.

И резолюция Сталина касалась только экономики. Опиралась чисто на экономическую статью: на спекуляцию, на неправильное ведение хозяйства в тех подразделениях, на тех предприятиях, которые они возглавляли", - поясняет журналист Морозов.

После ареста Старостиных "Спартак" сдает позиции. 1950 год. Василий Сталин пытается вернуть из заключения старшего брата – Николая Старостина. Но попытка оказывается неудачной: основателя "Спартака" лишь на несколько месяцев самолетом удается привезти из Комсомольска-на-Амуре в Москву. Они даже ходят вместе на игры "Динамо". Здесь, на трибунах, Сталин знакомит Старостина с теми, кто держит его в лагерях.

Но НКВД оказалось сильнее сына вождя народов: Николай Старостин возвращается в лагерь. Ему предстоит провести в неволе еще четыре года.

Николай Старостин, Генрих Ягода, Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Лазарь Каганович и Андрей Андреев, 1935 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Василий Сталин организует свою команду – "ВВС", собирает лучших спортсменов со всей страны, создает им фантастические для советского человека условия жизни - главное, чтобы выигрывали. Потом это станет нормой.

Легендарный игрок киевского "Динамо" и сборной страны Анатолий Бышовец уже в 70-х мог позволить себе многое: в 20 лет он купил себе мечту миллионов – 21-ю "Волгу".

"У нас в Киеве, конечно, очень большое внимание оказывал Щербицкий, первый секретарь Компартии Украины, и естественно, создавались определенные условия и блага. И неправда, когда говорили о том, что давали машины, давали какие-то квартиры… Да, квартиры – это была та единственная, может быть, помощь. А за машины мы платили деньги. Единственное, что мы брали вне очереди, но, учитывая, что это был дефицитный товар", - рассказывает Бышовец.

Однако это при хорошей игре. А вот если игроки не оправдывают ожиданий патронов? После смерти Берии неспортивное поведение в советском спорте – норма. Случаи игры не по правилам – не редкость.

Александр Пиперски – внук телекомментатора и известного футбольного журналиста Аркадия Галинского. Вспоминает, что его деда в один день лишили права писать и печататься – за репортажи о договорных матчах. Галинский откровенно высказывался о происходящем на поле. Итог: 17 лет безмолвия и невозможность устроиться на работу даже в трамвайное депо.

"Он стал в конце 60-х годов много писать про договорные матчи, то, что он называл "странные игры", и этот термин даже закрепился в футбольном жаргоне тех лет, но когда он начал писать об этом в центральной прессе – в "Советском спорте", в "Советской культуре", в "Физкультуре и спорте" – то, естественно, это вызвало неудовольствие и спортивных властей, и представителей партии, которые, естественно, хотели делать вид, будто в советском спорте все благостно, честно, справедливо, и так далее. И после нескольких таких статей моего дедушку назвали "Солженицыным советского спорта", публично ошельмовали, и он получил запрет на профессию", - утверждает Пиперски.

Без вины виноватый

Партийные лидеры за непослушание мстят и игрокам. В конце мая 1958 года футбольных болельщиков СССР потрясает известие: любимец миллионов, форвард "Торпедо" Эдуард Стрельцов обвинен в изнасиловании. Он арестован со своими друзьями – спартаковцами Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым.

"Что такое 20 лет? Понятно, это и девушка, понятно, это времяпрепровождение чисто такое футбольное, традиционное. Наша среда не очень отличалась, да и в то время традиции были немножко другие, чем сейчас, хотя и сейчас мы подозреваем наших игроков в том, что в пятизвездочных отелях они иногда отвлекаются и развлекаются, а тогда это было в порядке вещей, когда Огоньков, Татушин и он, и три девушки проводили время. Ну и понятно, что речь не шла ни о каком насилии…", - считает Анатолий Бышовец.

Все трое в когорте лучших игроков Союза, играют за сборную страны. Трагедия происходит как раз накануне отъезда на чемпионат мира.

Великолепной тройке подражают все дворовые любительские команды, а знаменитого своим фирменным пасом пяткой Стрельцова мальчишки буквально боготворят. Анатолию Бышовцу довелось играть с Эдуардом Стрельцовым.

"Это вот то, что иногда не подвергается никаким расчетам. То есть для соперников это всегда была загадка, но загадка и для партнеров. Я с ним играл, и иногда так получалось, что он опережал, он заставлял меня своим действием принимать какое-то решение", - утверждает Анатолий Бышовец.

Эдуард Стрельцов. Фото: strel.ru

Друзья выпивают на даче у приятеля, в гостях девушки. После этой вечеринки 20-летнего Эдуарда Стрельцова осуждают на 12 лет лагерей. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов занимался изучением дела Стрельцова. Говорит, вопросы к следствию возникают даже у непрофессионалов.

"Одна из версий, что случилась борьба между "Динамо" и "Торпедо", и руководители "Динамо" хотели, чтобы Стрельцов играл в команде "Динамо". Стрельцов был патриотом "Торпедо", он никуда уходить не хотел. И вот одна версия, что руководители или болельщики "Динамо" создали проблему. Другая версия касается Фурцевой, которая в какой-то момент пожелала познакомить свою дочь со Стрельцовым, но у Стрельцова была своя девушка, он сказал, что у него нет никакого интереса", - объясняет Карпов.

Народ не верит в виновность гениального футболиста и настаивает: дело в размолвке с динамовским начальством. Но за Эдуарда Стрельцова тогда толком никто не заступился, а быть может, это сделать не позволили?

"Когда Качалин – главный тренер национальной сборной СССР и тренер олимпийских чемпионов 1956 года – когда возникла ситуация со Стрельцовым, естественно, его пригласили в ЦК, и нужно было принимать решение, Гаврила Дмитриевич на вопрос руководителя Качалина: "А что, нам нужны такие спортсмены, которые выпивают, которые насилуют, дебоширят?" – естественный вопрос – нет. И он сказал: "Нет". Но ему не удалось донести, как я понимаю, в той ситуации, что Стрельцов – это не обычный игрок, что это звезда, что в 1958 году мы лишались игрока мирового уровня", - рассказывает Анатолий Бышовец.

В 1968-м "Динамо" становится чемпионом страны, и побеждает и "Спартак", и "Торпедо". Эдуард Стрельцов возвращается в родной клуб из колонии спустя семь лет – отпущен по амнистии. В том же году "Торпедо" выигрывает первенство СССР. И талантливого бомбардира возвращают в состав сборной. Стадион "Торпедо", на котором Стрельцов начинал свой путь в большой футбол, теперь носит его имя.

Отсидев 12 лет в лагерях, Николай Старостин, а еще раньше – другие его братья вернулись в Москву. В 1955 году они реабилитированы за отсутствием состава преступления. Факт переигровки "Динамо" (Тбилиси) и "Спартак" (Москва) Кубка 1939 года зафиксирован в летописях как беспрецедентный. Ничего подобного в истории советского футбола больше не было.