Футболисты "Динамо" одержали шестую победу на групповом этапе Лиги Европы

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Московское "Динамо" обыграло голландский ПСВ в заключительном матче группового раунда и стало единственной командой в нынешнем сезоне Лиги Европы, выигравшей все шесть матчей в группе.

Встреча группы Е, прошедшая в Эйндховене в четверг, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 90-й минуте забил Алексей Ионов.

"Динамо", ранее гарантировавшее себе путевку в плей-офф турнира, с 18 очками заняло первое место в группе, ПСВ с восьмью балами стал вторым.

Подопечные Станислава Черчесова стали вторым клубом, который не потерял ни одного очка в финальной стадии еврокубков сезона-2014/15. Первым стал мадридский "Реал", без потерь прошедший групповой этап Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что "бело-голубые" сыграют в весенней части еврокубков впервые с сезона-1995/96. В Кубке обладателей кубков-1995/96 москвичи дошли до четвертьфинала, где уступили австрийскому "Рапиду".