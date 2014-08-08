"Динамо" заявило Вальбуэна для участия в чемпионате России по футболу

Матье Вальбуэна. Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" внесло в заявку на сезон полузащитника Матье Вальбуэна, сообщает официальный twitter РФПЛ. Таким образом, игрок сможет принять участие в матче следующего тура премьер-лиги против "Спартака".

29-летний футболист на прошлой неделе подписал контракт с "Динамо". Соглашение полузащитника с "бело-голубыми" рассчитано на три года. Предполагается, что зарплата Вальбуэна в "Динамо" превысит 3 миллиона евро в год.

Отметим, что до перехода в московский клуб Вальбуэна долгое время выступал за "Марсель" в составе которого стал чемпионом Франции.

Игрок выступал на чемпионате мира по футболу в Бразилии в составе сборной Франции. "Трехцветные" вылетели в четвертьфинале, проиграв со счетом 0:1 будущим чемпионам - команде Германии.