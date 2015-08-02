Форма поиска по сайту

02 августа 2015, 15:30

"Локомотив" и "Динамо" не выявили победителя в столичном дерби

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В первом столичном дерби сезона "Локомотив" и "Динамо" победителя не выявили. Поединок завершился со счетом 1:1.

Встреча прошла без большого количества опасных моментов. По сути обе команды воплотили в гол едва ли не единственные стопроцентные моменты.

В первом тайме отличился Григорий Морозов, который замкнул подачу Матье Вальбуэна со штрафного.

В середине второй сорокапятиминутки Ведран Чорлука сравнял счет после грубой ошибки обороны "бело-голубых".

Таким образом, "Локомотив" сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице лиги, а "Динамо" набирает лишь 2 очка в трех матчах и остается в середине таблицы.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2015/2016
Динамо Локомотив РФПЛ

