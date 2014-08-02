Французский полузащитник Матье Вальбуэна перешел в столичное "Динамо"

Фото: fifa.com

Столичное "Динамо" объявило о подписании контракта с полузащитником сборной Франции Матье Вальбуэна, сообщается на официальной странице "бело-голубых" в Twitter.

Ранее сообщалось, что футболист успешно прошел медицинское обследование в московском клубе. Сумма трансфера 29-летнего хавбека составила 7 миллионов евро. Зарплата француза в стане "бело-голубых" составит 3,3 миллиона евро в год.

С 2006 года Вальбуэна выступал за "Марсель", за который забил 26 голов. Кроме того, полузащитник провел 38 матчей за сборную Франции и сыграл на прошедшем чемпионате мира. В минувшем сезоне Матье Вальбуэна сыграл 34 матча в чемпионате Франции и пять – в Лиге чемпионов.