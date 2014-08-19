Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

19 августа 2014, 13:32

Акробаты проведут зарядку в парке "Кузьминки"

День государственного флага России зарядка мастер-классы акробаты парк Кузьминки свежий воздух время с детьми

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования Дня государственного флага 23 августа в парке "Кузьминки" для посетителей проведут зарядку по авторской методике Smart Body. Показывать упражнения будут рекордсмены книги рекордов России братья Калуцких.

Акробаты откроют секрет своего мастерства и расскажут, как сохранить здоровье и физическую выносливость.

В этот день у посетителей парка появится возможность вместе с чемпионами по велотриалу и акробатами выступить в составе команды "Флага Российской Федерации".

"На площадке перед сценой пройдут показательные выступления на mountain bike. Гостей ждут головокружительные трюки от чемпиона России по Mountain Bike Trials", - сообщили организаторы праздника.

В парке будут выдавать ленточки с главным государственным символом страны. Мастера аквагрима обещают украсить всех желающих.

Для детей проведут акцию "Сделай флаг сам". Ребята узнают об истории российского флага, смастерят собственный триколор и заберут его домой в память о празднике.

Мероприятия пройдут с 12.00 до 16.00. Вход бесплатный.

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать