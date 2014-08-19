Акробаты проведут зарядку в парке "Кузьминки"

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования Дня государственного флага 23 августа в парке "Кузьминки" для посетителей проведут зарядку по авторской методике Smart Body. Показывать упражнения будут рекордсмены книги рекордов России братья Калуцких.

Акробаты откроют секрет своего мастерства и расскажут, как сохранить здоровье и физическую выносливость.

В этот день у посетителей парка появится возможность вместе с чемпионами по велотриалу и акробатами выступить в составе команды "Флага Российской Федерации".

"На площадке перед сценой пройдут показательные выступления на mountain bike. Гостей ждут головокружительные трюки от чемпиона России по Mountain Bike Trials", - сообщили организаторы праздника.

В парке будут выдавать ленточки с главным государственным символом страны. Мастера аквагрима обещают украсить всех желающих.

Для детей проведут акцию "Сделай флаг сам". Ребята узнают об истории российского флага, смастерят собственный триколор и заберут его домой в память о празднике.

Мероприятия пройдут с 12.00 до 16.00. Вход бесплатный.