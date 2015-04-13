В центрах госуслуг начали выдавать фото для участия в "Бессмертном полке"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В столичные МФЦ поступили первые фотографии героев Великой Отечественной войны. Снимки задействуют в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади 9 мая, сообщили M24.ru в пресс-службе центров госуслуг "Мои документы".

Фотографии изготовили бесплатно по просьбе родственников ветеранов. С каждым посетителем, оставившим заявку на бесплатное изготовление снимка, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для получения снимков.

Как пояснили в пресс-службе "Моих документов", с этой недели фотографии будут регулярно доставлять в центры.

Напомним, к началу апреля в проекте "Бессмертный полк – Москва" зарегистрировались около 45 тысяч человек. В День победы участники акции пройдут в колоннах с транспарантами и портретами ветеранов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Сбор желающих принять участие в мероприятии планируется 9 мая с 12.00 до 15.00 на Тверской улице. Шествие должно закончиться около пяти вечера.

Более подробно узнать о мероприятии можно на сайте движения.



Записаться для участия в акции "Бессмертный полк – Москва" можно двумя способами:

москвичи могут прийти в любой из 104 центров госуслуг , а жители Новой Москвы – в мобильные офисы, и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны. Материалы (фотографии, воспоминания, письма) сразу отсканируют, а оригиналы вернут владельцам. Также в МФЦ помогут бесплатно распечатать фотографии героев в формате А4 для участия в шествии колонн "Бессмертного полка" 9 мая на Красной площади.

внести информацию об участниках Великой Отечественной войны можно и через сайт http://polkmoskva.ru/. Здесь также можно сделать отметку, какое фото нужно распечатать для участия в шествии.

Сейчас в проект "Бессмертный полк – Москва" внесено около 60 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе центров госуслуг.

Кроме того, в поддержку шествия "Бессмертный полк – Москва" холдинг "Москва Медиа" запустил информационный проект "Я пойду".

Так, уже начал работу интернет-портал Япойду.Москва, где можно получить всю необходимую информацию о праздничном мероприятии. Кроме того, будет создана серия праздничных промо-роликов, информационных сюжетов, познавательных фильмов и репортажей об акции "Бессмертный полк".