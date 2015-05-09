Шествие "Бессмертный полк" началось в Москве

"Бессмертный полк" пройдет от Белорусского вокзала до Красной площади

Шествие "Бессмертный полк-Москва", приуроченное к 70-летию Победы, началось на площади Белорусского вокзала. Участие в нем принимают более 250 тысяч человек.

Москвичи пронесут портреты своих родственников, участвовавших в Великой отечественной войне. Колонны "Бессмертного полка пройдут" по Тверской улицы и Красной площади. Присоединиться к шествию можно только у станций метро "Белорусская", "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская". Из переулков, прилегающих к Тверской улице, сделать это невозможно.

Схема parad-msk.ru

Во время шествия "Бессмертный Полк" станция "Маяковская" будет работать только на выход, а станции "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий – только на выход и пересадку пассажиров.

Работа станций метро Работают на выход в течение всего шествия – "Белорусская", "Маяковская" Работают на выход до 14.00 – "Пушкинская", Чеховская", "Тверская" Закрыты на вход и выход во время всего шествия – "Охотный ряд", "Театральная"



Акция проходит уже третий год. Люди приходят на праздник Победы с портретами своих родственников – фронтовиков, тружеников тыла, – чтобы почтить память героев.

Проект по увековечиванию имен героев продолжится и после Дня Победы. Записать ветерана в "Бессмертный полк" можно в любом из центров госуслуг или на сайте polkmoskva.ru. Если вы находите новую информацию о своем родственнике, например, письма с фронта или фотографии, ее можно дополнительно добавить в анкету. Сейчас на сайте проекта добавлены истории и фотографии о 131 688 героях-ветеранах.