Московские парки в День Победы: военные песни, солдатская каша и фейерверки

Столичные парки в День Победы готовят для гостей праздничную программу, включающую мастер-классы, концерты и квесты. Основные мероприятия начнутся в 13.00, в 18.55 пройдет минута молчания, а в 22.00 начнутся фейерверки.
Парк Горького
Фото: пресс-служба Мосгорпарка
На Фонтанной площади в рамках праздничного концерта посетители услышат песни и романсы военных лет – их будут исполнять вживую как музыкальные коллективы, так и сольные исполнители. На сцене также выступят участники телепроекта "Битва хоров" – хоровые коллективы из Ростовской и Челябинской областей, Саратова, Алтайского края и рок-хор Виктора Дробыша.
На площадке у летнего кинотеатра "Пионер" заработает открытый микрофон: ветераны (не специально приглашенные, а посетители) поделятся с гостями парка фронтовыми воспоминаниями.
На деревянной танцплощадке танцевальные студии проведут для посетителей мастер-классы по танцам 40-х годов.
Кроме того, для детей и подростков пройдет большая фронтовая игра "Зарница". Игроки разделятся на две команды и выполнят множество интересных заданий, цель которых – захват флага у противоположной команды. Участие бесплатное, но требуется регистрация здесь. Поскольку играть будут дети, в игре запрещены слова с негативной окраской: "военная игра", "убитый", "раненый" и т.д.
Время: с 10.00
Парк "Сокольники"
Фото: пресс-служба Мосгорпарка
На концерте в "Сокольниках" выступят Валерий Сюткин, духовой оркестр "Модерн", певицы Маргарита Позоян и Полина Зизак, коллектив а капелла Coffeetime с песнями военных лет и участницы шоу "Голос".
Гости парка смогут посетить музей военной техники и ретроавтомобилей, принять участие в серии флешмобов и шествии в костюмах военных лет.
В новом летнем кинотеатре "Пионер" и на Фестивальной площади можно будет посмотреть фильмы о войне – "Летят журавли", "Товарищ генерал" и "Протоколы войны".
Время: с 13.00
Сад "Эрмитаж"
Фото: пресс-служба Мосгорпарка
Гости "Эрмитажа" послушают музыку военных оркестров и песни участников проекта "Голос. Дети" Арины Даниловой и Иракли Инцкирвели. Для всех желающих будет организована фотозона "Землянка", а также выставка ретроавтомобилей. Самых маленьких посетителей ждут в творческих мастерских и шахматном клубе.
Затем в саду пройдет бал Победы "В шесть часов вечера…", на котором будет воссоздана атмосфера мая 1945 года – гости послушают песни советского времени и попробуют настоящую армейскую кашу.
В летнем кинотеатре под открытым небом пройдет показ фильмов, посвященных героям войны.
Время: с 13.00
Парк искусств "Музеон"
Фото: пресс-служба Мосгорпарка
В парке искусств "Музеон" пройдет "Фестиваль шагающих оркестров". В нем примут участие самые известные духовые оркестры и брасс-коллективы, такие как "½ Оркестра", "Мосбрас", Brevis Brass Band.
Кроме того, будет работать ретроплощадка – духовой оркестр сыграет вальсы и песни военных лет. Для тех, кто любит мастерить интересные поделки своими руками, в творческой мастерской "Картония" можно будет сделать большие бумажные цветы и голубей мира, а потом пройти с ними по набережной вместе с играющими оркестрами.
Время: с 13.00
Парк Победы на Поклонной горе
Фото: M24.ru/Игорь Иванко
Гости парка Победы смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного парада на Красной площади.
Кроме того, под руководством Валерия Гергиева пройдет традиционный концерт в рамках ХII Московского пасхального фестиваля. 8 мая посетители увидят финал автопробега по городам-героям, посмотрят выставку техники. Будет также подготовлено дефиле Кремлевской школы верховой езды с программой "Традиции России".
Время: 10.00
Измайловский парк
Фото: M24.ru/Игорь Иванко
В Измайловском парке для посетителей выступят Государственная концертно-театральная капелла Москвы под управлением Вадима Судакова, артисты центров вокального и художественного искусства института имени Гнесиных, музыкального коллектива Клавдии Пеньковой и кавер-групп.
Каждый желающий сможет поучаствовать во флэшмобе "Вечная память". Посетители запустят в воздух сотни воздушных шаров с привязанными к ним ленточками с пожеланиями.
Время: 13.00
Парк "Красная Пресня"
Фото: M24.ru/Игорь Иванко
В парке "Красная Пресня" в историко-мемориальный музей передадут "капсулу времени" – туда поместят тридцать посланий детей войны и ветеранов 2015 года к поколению 2045 года.
На сцене парка гости увидят литературно-музыкальный спектакль, в нем прозвучат отрывки из произведения С. Алексиевич "Последние свидетели" – воспоминания детей, переживших войну.
Вечером для гостей выступит группа "Сурганова и оркестр".
Время: 13.00
Парк "Кузьминки"
Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Кузьминский парк порадует своих гостей военной реконструкцией битвы и выставкой боевой техники. Каждый желающий также сможет лично поздравить всех собравшихся с Днем Победы – для этого будет установлен открытый микрофон.
Кроме того, посетители увидят выступления артистов Губернского драматического театра.
Весь праздник в парке будет работать "фронтовой фотограф".
Время: 13.00
Сад имени Баумана
Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Как и в парке Победы, здесь покажут прямую трансляцию парада на Красной площади. Кроме того, сад имени Баумана совместно с московским "Мультимедиа Арт Музеем" подготовил аудиоинсталляцию "Звуки Победы".
Время: 10.00
Таганский парк
Фото: пресс-служба Мосгорпарка
В Таганском парке проведут уроки Победы. На уроке литературы прочитают стихи военных лет, на уроке труда гости смогут научиться изготавливать парадную атрибутику. Будут организованы музыкальные уроки – там для всех желающих песни военного времени сыграют духовые оркестры.
Все ученики получат "дневники" – там им будут ставить оценки за участие в мастер-классах. "Отличники" получат подарки от организаторов.
Время: 13.00
Музей-заповедник "Царицыно"
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
В музее-заповеднике "Царицыно" гости смогут поесть солдатскую кашу, слушая стихи и песни о войне.
Все желающие также смогут принять участие в акции "Мы помним". Посетители создадут арт-объект из лент, обозначающих важнейшие события войны или памятное событие, связанное с их членами семьи.
Время: 13.00