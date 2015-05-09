Московские парки в День Победы: военные песни, солдатская каша и фейерверки

Столичные парки в День Победы готовят для гостей праздничную программу, включающую мастер-классы, концерты и квесты. Основные мероприятия начнутся в 13.00, в 18.55 пройдет минута молчания, а в 22.00 начнутся фейерверки.

Парк Горького

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

На Фонтанной площади в рамках праздничного концерта посетители услышат песни и романсы военных лет – их будут исполнять вживую как музыкальные коллективы, так и сольные исполнители. На сцене также выступят участники телепроекта "Битва хоров" – хоровые коллективы из Ростовской и Челябинской областей, Саратова, Алтайского края и рок-хор Виктора Дробыша.

На площадке у летнего кинотеатра "Пионер" заработает открытый микрофон: ветераны (не специально приглашенные, а посетители) поделятся с гостями парка фронтовыми воспоминаниями.

На деревянной танцплощадке танцевальные студии проведут для посетителей мастер-классы по танцам 40-х годов.

Кроме того, для детей и подростков пройдет большая фронтовая игра "Зарница". Игроки разделятся на две команды и выполнят множество интересных заданий, цель которых – захват флага у противоположной команды. Участие бесплатное, но требуется регистрация здесь. Поскольку играть будут дети, в игре запрещены слова с негативной окраской: "военная игра", "убитый", "раненый" и т.д.

Место : парк Горького : парк Горького Время: с 10.00



Парк "Сокольники"

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

На концерте в "Сокольниках" выступят Валерий Сюткин, духовой оркестр "Модерн", певицы Маргарита Позоян и Полина Зизак, коллектив а капелла Coffeetime с песнями военных лет и участницы шоу "Голос".

Гости парка смогут посетить музей военной техники и ретроавтомобилей, принять участие в серии флешмобов и шествии в костюмах военных лет.

В новом летнем кинотеатре "Пионер" и на Фестивальной площади можно будет посмотреть фильмы о войне – "Летят журавли", "Товарищ генерал" и "Протоколы войны".

Место : парк "Сокольники" : парк "Сокольники" Время: с 13.00



Сад "Эрмитаж"

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

Гости "Эрмитажа" послушают музыку военных оркестров и песни участников проекта "Голос. Дети" Арины Даниловой и Иракли Инцкирвели. Для всех желающих будет организована фотозона "Землянка", а также выставка ретроавтомобилей. Самых маленьких посетителей ждут в творческих мастерских и шахматном клубе.

Затем в саду пройдет бал Победы "В шесть часов вечера…", на котором будет воссоздана атмосфера мая 1945 года – гости послушают песни советского времени и попробуют настоящую армейскую кашу.

В летнем кинотеатре под открытым небом пройдет показ фильмов, посвященных героям войны.

Место : сад "Эрмитаж" : сад "Эрмитаж" Время: с 13.00



Парк искусств "Музеон"

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

В парке искусств "Музеон" пройдет "Фестиваль шагающих оркестров". В нем примут участие самые известные духовые оркестры и брасс-коллективы, такие как "½ Оркестра", "Мосбрас", Brevis Brass Band.

Кроме того, будет работать ретроплощадка – духовой оркестр сыграет вальсы и песни военных лет. Для тех, кто любит мастерить интересные поделки своими руками, в творческой мастерской "Картония" можно будет сделать большие бумажные цветы и голубей мира, а потом пройти с ними по набережной вместе с играющими оркестрами.

Место : парк искусств "Музеон" : парк искусств "Музеон" Время: с 13.00



Парк Победы на Поклонной горе

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Гости парка Победы смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного парада на Красной площади.

Кроме того, под руководством Валерия Гергиева пройдет традиционный концерт в рамках ХII Московского пасхального фестиваля. 8 мая посетители увидят финал автопробега по городам-героям, посмотрят выставку техники. Будет также подготовлено дефиле Кремлевской школы верховой езды с программой "Традиции России".

Место : парк Победы на Поклонной горе : парк Победы на Поклонной горе Время: 10.00



Измайловский парк

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В Измайловском парке для посетителей выступят Государственная концертно-театральная капелла Москвы под управлением Вадима Судакова, артисты центров вокального и художественного искусства института имени Гнесиных, музыкального коллектива Клавдии Пеньковой и кавер-групп.

Каждый желающий сможет поучаствовать во флэшмобе "Вечная память". Посетители запустят в воздух сотни воздушных шаров с привязанными к ним ленточками с пожеланиями.

Место: Измайловский парк Время: 13.00



Парк "Красная Пресня"

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В парке "Красная Пресня" в историко-мемориальный музей передадут "капсулу времени" – туда поместят тридцать посланий детей войны и ветеранов 2015 года к поколению 2045 года.

На сцене парка гости увидят литературно-музыкальный спектакль, в нем прозвучат отрывки из произведения С. Алексиевич "Последние свидетели" – воспоминания детей, переживших войну.

Вечером для гостей выступит группа "Сурганова и оркестр".

Место : парк "Красная Пресня" : парк "Красная Пресня" Время: 13.00



Парк "Кузьминки"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Кузьминский парк порадует своих гостей военной реконструкцией битвы и выставкой боевой техники. Каждый желающий также сможет лично поздравить всех собравшихся с Днем Победы – для этого будет установлен открытый микрофон.

Кроме того, посетители увидят выступления артистов Губернского драматического театра.

Весь праздник в парке будет работать "фронтовой фотограф".

Место: парк "Кузьминки" парк "Кузьминки" Время: 13.00



Сад имени Баумана

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Как и в парке Победы, здесь покажут прямую трансляцию парада на Красной площади. Кроме того, сад имени Баумана совместно с московским "Мультимедиа Арт Музеем" подготовил аудиоинсталляцию "Звуки Победы".

Место : сад имени Баумана : сад имени Баумана Время: 10.00



Таганский парк

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

В Таганском парке проведут уроки Победы. На уроке литературы прочитают стихи военных лет, на уроке труда гости смогут научиться изготавливать парадную атрибутику. Будут организованы музыкальные уроки – там для всех желающих песни военного времени сыграют духовые оркестры.

Все ученики получат "дневники" – там им будут ставить оценки за участие в мастер-классах. "Отличники" получат подарки от организаторов.

Место: Таганский парк Таганский парк Время: 13.00



Музей-заповедник "Царицыно"

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В музее-заповеднике "Царицыно" гости смогут поесть солдатскую кашу, слушая стихи и песни о войне.

Все желающие также смогут принять участие в акции "Мы помним". Посетители создадут арт-объект из лент, обозначающих важнейшие события войны или памятное событие, связанное с их членами семьи.

Место : музей-заповедник "Царицыно" : музей-заповедник "Царицыно" Время: 13.00

