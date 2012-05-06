Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, посвященного Дню Победы.

Генеральная репетиция парада Победы завершилась на Красной площади, сообщает РИА Новости.

Всего в тренировке приняли участие более 14 тысяч военнослужащих и около 100 единиц военной техники, общая длинна колонны превысила 1,5 километра. Командовал военным парадом замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Валерий Герасимов, а принимал его министр обороны Анатолий Сердюков.

"Репетиция началась в 10.00 и продлилась около часа, сейчас военная техника направляется к временному месту дислокации на Ходынское поле", - заявил Сергей Власов, официальный представитель Минобороны РФ по Сухопутным войскам.

В ходе тренировки по брусчатке Красной площади проехали восемь пусковых установок ракетных комплексов "Искандер-М", три "Тополя-М", 16 зенитных ракетных систем С-400 и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", 13 бронемашин "Тигр", БТР-80, танки Т-90, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и ракетные комплексы "Бук-М2". В тренировке также приняли участие новейшие бронеавтомобили "Рысь", которые сопровождали пусковые установки ракетных комплексов "Тополь-М".

Кроме того, в репетиции приняли участие пять вертолетов Ми-8МТВ ВВС РФ, которые пронесли над зрителями флаги России, Вооруженных сил и их видов: Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.

Напомним, что парад Победы состоится в Москве 9 мая. Он начнется в 10:00 и будет длиться около часа.

Фоторепортаж: Майя Смирнова/Москва 24

