Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

06 мая 2012, 14:17

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

День Победы парады

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, посвященного Дню Победы.

Генеральная репетиция парада Победы завершилась на Красной площади, сообщает РИА Новости.

Всего в тренировке приняли участие более 14 тысяч военнослужащих и около 100 единиц военной техники, общая длинна колонны превысила 1,5 километра. Командовал военным парадом замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Валерий Герасимов, а принимал его министр обороны Анатолий Сердюков.

"Репетиция началась в 10.00 и продлилась около часа, сейчас военная техника направляется к временному месту дислокации на Ходынское поле", - заявил Сергей Власов, официальный представитель Минобороны РФ по Сухопутным войскам.

В ходе тренировки по брусчатке Красной площади проехали восемь пусковых установок ракетных комплексов "Искандер-М", три "Тополя-М", 16 зенитных ракетных систем С-400 и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", 13 бронемашин "Тигр", БТР-80, танки Т-90, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и ракетные комплексы "Бук-М2". В тренировке также приняли участие новейшие бронеавтомобили "Рысь", которые сопровождали пусковые установки ракетных комплексов "Тополь-М".

Кроме того, в репетиции приняли участие пять вертолетов Ми-8МТВ ВВС РФ, которые пронесли над зрителями флаги России, Вооруженных сил и их видов: Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.

Напомним, что парад Победы состоится в Москве 9 мая. Он начнется в 10:00 и будет длиться около часа.

Фоторепортаж: Майя Смирнова/Москва 24
































© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать