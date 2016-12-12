Сотрудница полиции в Серпухове сбила насмерть двух пешеходов на зебре

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудница полиции насмерть сбила двоих человек в Подмосковном Серпухове. Назначена служебная проверка, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 11 декабря, в тот момент, когда люди переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным, сотрудница правоохранительных органов находилась в нетрезвом виде.

Сейчас женщина задержана. По итогам служебной проверки ее могут уволить из органов, а ее руководителей – привлечь к административной ответственности.

В июле в Серпухове следователь отдела полиции на автомобиле сбил пожилую женщину, после чего скрылся с места ДТП. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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