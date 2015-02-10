В Подмосковье произошло ДТП с участием почти 30 машин

В подмосковном Жуковском столкнулись 30 автомобилей

В Подмосковье на трассе М5 "Урал" произошло массовое ДТП, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по Московской области.

В результате инцидента никто не пострадал. Авария с участием 29 автомобилей произошла на участке с 3 по 10 километра трассы.

Сейчас движение на магистрали частично восстановлено. Небольшие затруднения сохраняются на участке дороги в районе поселка Томилино.

Отметим, на прошлой неделе один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на юго-востоке столицы. Авария произошла 6 февраля в 11.20 на Волгоградском проспекте.