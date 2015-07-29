Официальный курс доллара упал ниже 60 рублей

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 30 июля. Американская валюта подешевела на 45 копеек - до 59 рублей 77 копеек, европейская потеряла 63 копейки, опустившись до 65 рублей 99 копеек, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что в среду Банк России приостановил покупку валюты на рынке для пополнения международных резервов. Такая мера связана с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке. Центробанк начал покупать валюту с середины мая. Всего за этот период было куплено свыше 10 миллиардов долларов.

Накануне курсы валют обновили максимальные значения за последние несколько месяцев. Во время торгов на Московской бирже евро взлетел до 67,04 рубля впервые с 11 марта. Доллар достиг 60,55 рубля, прибавив 90 копеек.