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30 декабря 2014, 12:43

Спектакль "Мандариновый ангел" покажут в Центре имени Мейерхольда

Центр имени Мейерхольда театральные постановки Антикварный цирк Мандариновый ангел

"Афиша": В центре Мейерхольда покажут "Мандаринового ангела"

В центре Мейерхольда на время новогодних каникул поселился "Мандариновый ангел". Это рождественское представление "Антикварного цирка" - молодой труппы, которая возрождает цирковые традиции вековой давности, сообщает телеканал "Москва 24".

В качестве реквизита "антиквары" используют простые и привычные вещи: стремянку, кресло-качалку, огромный клубок и длинный шарф и творят с этим настоящие чудеса.

Прежде "Антикварный цирк" выступал с "Мандариновым ангелом" на улицах и в парках. Команду «антикваров» около пяти лет назад собрала Елена Польди – цирковая артистка в пятом поколении.

"Это та форма, в которой существовали цирковые труппы порядка 100 лет назад. То есть это некие универсальные артисты, владеющие многими цирковыми жанрами. Они танцуют и играют на музыкальных инструментах", - рассказала Польди.

В "Антикварном цирке" нет дрессированных животных и практически отсутствует клоунада. Зато здесь можно увидеть номера, которых не встретить в других российских цирках.

После представления артисты проведут детских 20-минутный мастер-класс.

Спектакли покажут с 3 по 10 января. Билеты – от 700 до 1500 рублей.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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