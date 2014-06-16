Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня 2014, 16:38

Спорт

Спорт за неделю: победа ЦСКА в Единой лиге ВТБ и старт ЧМ по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Победа баскетбольного ЦСКА в Единой лиге ВТБ и старт чемпионата мира по футболу в Бразилии, завершение сезона в Национальной хоккейной лиге, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В пятницу, 13 июня, в столице прошел последний матч сезона 2013/14 в Единой лиги ВТБ, баскетбольного турнира, объединяющего клубы восточной и северной Европы. Московский ЦСКА на своей площадке обыграл в третьем поединке финальной серии "Нижний Новгород" и стал победителем розыгрыша. В двух первых встречах серии, состоявшихся в Нижнем Новгороде, победы также одержал ЦСКА - 65:54 и 86:59.

Первая четверть поединка в Москве проходила в равной борьбе и закончилась с минимальным перевесом "красно-синих". В начале второго отрезка игры гости совершили рывок и вырвались вперед (28:23), однако затем столичный клуб планомерно наращивал преимущество и к финальной сирене довел его до 16 очков. В итоге подопечные Этторе Мессины победили со счетом 82:66 и выиграли Единую лигу ВТБ. Самым ценным игроком плей-офф признан защитник армейцев Милош Теодосич.

Однако вряд ли баскетболисты и руководство столичной команды сильно порадовалось успеху. Да, выиграть в четвертый раз лигу ВТБ приятно, но прошедший сезон все равно можно признать для армейцев неудачным. Причина кроется, прежде всего, в фиаско в "Финале четырех" Евролиги. Напомним, москвичи проиграли и полуфинальный матч, и поединок за третье место, заняв лишь четвертое место. Кроме того, ЦСКА оступился в четвертьфинале Кубка России. Победа в Единой лиге лишь подсластила горькую пилюлю.

Этторе Мессина. Фото: ИТАР-ТАСС

Выводы, к слову, последовали незамедлительные. Не успели армейцы получить кубок победителей, как президент лиги Сергей Иванов сообщил, что наставник армейцев Этторе Мессина покидает клуб. "Сейчас тепло попрощались с Мессиной в раздевалке, он уходит с поста. Имя нового главного тренера объявим позднее, пока не могу об этом сказать", - сказал Иванов сразу после игры с "Нижним Новгородом". Среди кандидатов на вакантную должность есть множество громких и не очень имен. Называется даже экс-игрок ЦСКА Траджан Лэнгдон, в настоящий момент работающий в клубе "Сан-Антонио Сперс", который в понедельник стал чемпионом НБА.

Стоит напомнить, что итальянец Мессина занимал пост главного тренер армейцев с 2012 года. Ранее он также тренировал "красно-синих" в 2005-2009 годах. Под его руководством московский клуб дважды выигрывал Евролигу.

Кто-то тренера теряет, а кто-то находит. Футбольный клуб "Спартак" официально объявил, что в сезоне-2014/15 команду возглавлять будет швейцарский специалист Мурат Якин. О том, что экс-тренер "Базеля" станет наставником "красно-белых", слухи ходили уже давно, однако официальное объявление немного затянулось.

Прогнозировать, сколько времени Якин продержится у руля "Спартак", вряд ли стоит. Иностранные специалисты надолго в "народной" команде, в последние годы, не задерживаются - Невио Скала, Унаи Эмери и Микаэль Лаудруп тому доказательство. Следующий сезон "красно-белые" проведут на новом стадионе, что добавит мотивации команде в борьбе за золотые медали. Хотя какая дополнительная мотивация нужна клубу, который не может выиграть чемпионат аж с 2001 года? В общем, Якину предстоит непростая задача наладить спартаковский механизм, и оправдать авансы, выданные ему самим Жозе Моуринью.

События в мире

Главным событием не только прошлой недели, но и всего футбольного сезона, стало начало чемпионата мира в Бразилии. 32 команды с 12 июня по 13 июля выяснят, кто является сильнейшей сборной на планете. К немалому удовольствию болельщиков, юбилейный, 20-й, мундиаль с самого старта радует фанатов захватывающим футболом.

Не обошлось и без громких сенсаций. В матче первого тура группы В сборная Голландии разгромила действующих чемпионов мира - команду Испании. Поединок завершился со счетом 5:1. Такого невероятного результата вряд ли ожидали даже самые преданные поклонники "оранжевой" сборной. А ведь первый тайм проходил в равной борьбе и, как говорится, ничего не предвещало для испанцев беды.

"Красная фурия" открыла счет в поединке благодаря пенальти, реализованному Хаби Алонсо. Отыграться "оранжевые" смогли под занавес первого тайма. Блинд с центра поля верхом запустил мяч вперед, Робин ван Перси оторвался от Пике и в сумасшедшем прыжке "рыбкой" с линии штрафной перебросил голкипера испанцев Икера Касильяса. Отметим, что этот забитый мяч уже сейчас вполне может претендовать на звание самого красивого гола не только турнира, но и всего сезона.

Форвард сборной Голландии Робин ван Перси. Фото: fifa.com

После ничейного результата первой половины игры, вторые 45 минут прошли при подавляющем преимуществе голландцев. Испания была смята, поставлена на колени, разбита - пусть каждый выбирает эпитет по душе. Главное, что два гола Арьена Роббена, а также мячи ван Перси и Стефана де Врея принесли Нидерландам сокрушительную победу над сильнейшей командой мира последних лет. Смогут ли испанцы оправиться от такого потрясения к следующим поединкам, неизвестно. А вот подопечные Луи ван Гала, в свою очередь, могут так прошествовать и до финала, благо, сильнейший эмоциональный заряд получен.

Из других центральных матчей отметим противостояние Италии и Англии, в котором успех праздновали представители "скуадры адзурры". Итальянцы открыли счет на 35-й минуте - цели достиг "бильярдный" удар Клаудио Маркизио. Англичане отыгрались в считанные минуты, проведя молниеносную атаку - Даниэл Старридж замкнул навес Уэйна Руни с левого фланга. Решающим же оказался удар Марио Балотелли, который на 50-й минуте с близкого расстояния воплотил в гол передачу Антонио Кандревы.

За подробностями других матчей чемпионата мира по футболу можно следить здесь.

Несмотря на середину июня, в Северной Америке в хоккей закончили играть только на прошлой недели. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился очередной обладатель Кубка Стэнли. Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" выиграли второй титул за три сезона, победив со счетом 4:1 в финальной серии плей-офф "Нью-Йорк Рейнджерс".

Фото: kings.nhl.com

"Короли" захватили преимущество в серии с самого начала, выиграв три матча подряд. "Рейнджеры" смогли зацепить лишь один матч дома, но в пятом поединке-триллере в Лос-Анджелесе все-таки уступили. Последний матч завершился со счетом 3:2 в пользу "королей", в составе которых отличились Джастин Уильямс (на 7-й минуте), Мариан Габорик (48) и Алекс Мартинес, поразивший ворота на 15-й минуте второго овертайма. У гостей отличились Крис Крайдер (36) и Брайан Бойл (40)

Стоит отметить, что защитник "Лос-Анджелеса" Вячеслав Войнов стал 10-м российским хоккеистом, завоевавшим трофей не менее двух раз.

Радостные новости пришли в понедельник, 16 июня, для всех поклонников "Формулы-1" и не только. Семикратный чемпион мира, автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы и готов приступить к реабилитации вне стен госпиталя в Гренобле. Полгода легенда автоспорта находился на грани жизни и смерти. Сообщается, что Михаэль уже может общаться со своей женой и детьми. Теперь немцу предстоит долгий курс реабилитации. Впрочем, по данным врачей, к полноценной жизни экс-спортсмен вернуться уже не сможет.

Напомним, что 29 декабря прошлого года Шумахер ударился головой о камень, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. Спортсмена доставили в госпиталь, где ему в ходе обследования диагностировали тяжелую травму головного мозга. Врачи вынуждены были удалить часть черепа гонщика, чтобы снизить риск развития осложнений и погрузить спортсмена в состояние искусственной комы.

Что посмотреть на этой неделе

Групповой этап чемпионата мира по футболу входит в активную стадию, а главным событием для российских болельщиков станет поединок российской национальной команды. В ночь на 18 июня подопечные Фабио Капелло проведут стартовый поединок на мундиале-2014. Соперник - сборная Южной Кореи.

Из других матчей, обязательных к просмотру, отметим рандеву Испании и Чили, которое состоится 18 июня. У действующих чемпионов мира больше нет права на ошибку, тогда как чилийцам, обыгравшим Австралию, будет достаточно ничьей. На следующий день в группе D сойдутся лицом к лицу неудачники первого тура группового этапа - Уругвай и Англия. Интересным должен получиться и матч Колумбия - Кот-д'Ивуар, намеченный также на 19 июня.

Но не футболом единым. В ближайшие выходные к экранам телевизоров примкнут поклонники "королевских гонок". Очередной этап "Формулы-1" пройдет в Австрии, на трассе в Шпильберге. Отметим, что австрийский этап состоится впервые с 2003 года. Фавориты все те же: пилоты Mercedes Нико Росберг и Льиюс Хэмилтон. Что касается общего зачета, то гонщики Mercedes идут в лидерах с серьезным отрывом.

Даниил Адамов

ЦСКА баскетбол чемпионат мира по футболу читать

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика