Спорт за неделю: победа ЦСКА в Единой лиге ВТБ и старт ЧМ по футболу

Победа баскетбольного ЦСКА в Единой лиге ВТБ и старт чемпионата мира по футболу в Бразилии, завершение сезона в Национальной хоккейной лиге, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В пятницу, 13 июня, в столице прошел последний матч сезона 2013/14 в Единой лиги ВТБ, баскетбольного турнира, объединяющего клубы восточной и северной Европы. Московский ЦСКА на своей площадке обыграл в третьем поединке финальной серии "Нижний Новгород" и стал победителем розыгрыша. В двух первых встречах серии, состоявшихся в Нижнем Новгороде, победы также одержал ЦСКА - 65:54 и 86:59.

Первая четверть поединка в Москве проходила в равной борьбе и закончилась с минимальным перевесом "красно-синих". В начале второго отрезка игры гости совершили рывок и вырвались вперед (28:23), однако затем столичный клуб планомерно наращивал преимущество и к финальной сирене довел его до 16 очков. В итоге подопечные Этторе Мессины победили со счетом 82:66 и выиграли Единую лигу ВТБ. Самым ценным игроком плей-офф признан защитник армейцев Милош Теодосич.

Однако вряд ли баскетболисты и руководство столичной команды сильно порадовалось успеху. Да, выиграть в четвертый раз лигу ВТБ приятно, но прошедший сезон все равно можно признать для армейцев неудачным. Причина кроется, прежде всего, в фиаско в "Финале четырех" Евролиги. Напомним, москвичи проиграли и полуфинальный матч, и поединок за третье место, заняв лишь четвертое место. Кроме того, ЦСКА оступился в четвертьфинале Кубка России. Победа в Единой лиге лишь подсластила горькую пилюлю.

Выводы, к слову, последовали незамедлительные. Не успели армейцы получить кубок победителей, как президент лиги Сергей Иванов сообщил, что наставник армейцев Этторе Мессина покидает клуб. "Сейчас тепло попрощались с Мессиной в раздевалке, он уходит с поста. Имя нового главного тренера объявим позднее, пока не могу об этом сказать", - сказал Иванов сразу после игры с "Нижним Новгородом". Среди кандидатов на вакантную должность есть множество громких и не очень имен. Называется даже экс-игрок ЦСКА Траджан Лэнгдон, в настоящий момент работающий в клубе "Сан-Антонио Сперс", который в понедельник стал чемпионом НБА.

Стоит напомнить, что итальянец Мессина занимал пост главного тренер армейцев с 2012 года. Ранее он также тренировал "красно-синих" в 2005-2009 годах. Под его руководством московский клуб дважды выигрывал Евролигу.

Кто-то тренера теряет, а кто-то находит. Футбольный клуб "Спартак" официально объявил, что в сезоне-2014/15 команду возглавлять будет швейцарский специалист Мурат Якин. О том, что экс-тренер "Базеля" станет наставником "красно-белых", слухи ходили уже давно, однако официальное объявление немного затянулось.

Прогнозировать, сколько времени Якин продержится у руля "Спартак", вряд ли стоит. Иностранные специалисты надолго в "народной" команде, в последние годы, не задерживаются - Невио Скала, Унаи Эмери и Микаэль Лаудруп тому доказательство. Следующий сезон "красно-белые" проведут на новом стадионе, что добавит мотивации команде в борьбе за золотые медали. Хотя какая дополнительная мотивация нужна клубу, который не может выиграть чемпионат аж с 2001 года? В общем, Якину предстоит непростая задача наладить спартаковский механизм, и оправдать авансы, выданные ему самим Жозе Моуринью.

События в мире

Главным событием не только прошлой недели, но и всего футбольного сезона, стало начало чемпионата мира в Бразилии. 32 команды с 12 июня по 13 июля выяснят, кто является сильнейшей сборной на планете. К немалому удовольствию болельщиков, юбилейный, 20-й, мундиаль с самого старта радует фанатов захватывающим футболом.

Не обошлось и без громких сенсаций. В матче первого тура группы В сборная Голландии разгромила действующих чемпионов мира - команду Испании. Поединок завершился со счетом 5:1. Такого невероятного результата вряд ли ожидали даже самые преданные поклонники "оранжевой" сборной. А ведь первый тайм проходил в равной борьбе и, как говорится, ничего не предвещало для испанцев беды.

"Красная фурия" открыла счет в поединке благодаря пенальти, реализованному Хаби Алонсо. Отыграться "оранжевые" смогли под занавес первого тайма. Блинд с центра поля верхом запустил мяч вперед, Робин ван Перси оторвался от Пике и в сумасшедшем прыжке "рыбкой" с линии штрафной перебросил голкипера испанцев Икера Касильяса. Отметим, что этот забитый мяч уже сейчас вполне может претендовать на звание самого красивого гола не только турнира, но и всего сезона.

После ничейного результата первой половины игры, вторые 45 минут прошли при подавляющем преимуществе голландцев. Испания была смята, поставлена на колени, разбита - пусть каждый выбирает эпитет по душе. Главное, что два гола Арьена Роббена, а также мячи ван Перси и Стефана де Врея принесли Нидерландам сокрушительную победу над сильнейшей командой мира последних лет. Смогут ли испанцы оправиться от такого потрясения к следующим поединкам, неизвестно. А вот подопечные Луи ван Гала, в свою очередь, могут так прошествовать и до финала, благо, сильнейший эмоциональный заряд получен.

Из других центральных матчей отметим противостояние Италии и Англии, в котором успех праздновали представители "скуадры адзурры". Итальянцы открыли счет на 35-й минуте - цели достиг "бильярдный" удар Клаудио Маркизио. Англичане отыгрались в считанные минуты, проведя молниеносную атаку - Даниэл Старридж замкнул навес Уэйна Руни с левого фланга. Решающим же оказался удар Марио Балотелли, который на 50-й минуте с близкого расстояния воплотил в гол передачу Антонио Кандревы.

Несмотря на середину июня, в Северной Америке в хоккей закончили играть только на прошлой недели. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился очередной обладатель Кубка Стэнли. Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" выиграли второй титул за три сезона, победив со счетом 4:1 в финальной серии плей-офф "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Короли" захватили преимущество в серии с самого начала, выиграв три матча подряд. "Рейнджеры" смогли зацепить лишь один матч дома, но в пятом поединке-триллере в Лос-Анджелесе все-таки уступили. Последний матч завершился со счетом 3:2 в пользу "королей", в составе которых отличились Джастин Уильямс (на 7-й минуте), Мариан Габорик (48) и Алекс Мартинес, поразивший ворота на 15-й минуте второго овертайма. У гостей отличились Крис Крайдер (36) и Брайан Бойл (40)

Стоит отметить, что защитник "Лос-Анджелеса" Вячеслав Войнов стал 10-м российским хоккеистом, завоевавшим трофей не менее двух раз.

Радостные новости пришли в понедельник, 16 июня, для всех поклонников "Формулы-1" и не только. Семикратный чемпион мира, автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы и готов приступить к реабилитации вне стен госпиталя в Гренобле. Полгода легенда автоспорта находился на грани жизни и смерти. Сообщается, что Михаэль уже может общаться со своей женой и детьми. Теперь немцу предстоит долгий курс реабилитации. Впрочем, по данным врачей, к полноценной жизни экс-спортсмен вернуться уже не сможет.

Напомним, что 29 декабря прошлого года Шумахер ударился головой о камень, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. Спортсмена доставили в госпиталь, где ему в ходе обследования диагностировали тяжелую травму головного мозга. Врачи вынуждены были удалить часть черепа гонщика, чтобы снизить риск развития осложнений и погрузить спортсмена в состояние искусственной комы.

Что посмотреть на этой неделе

Групповой этап чемпионата мира по футболу входит в активную стадию, а главным событием для российских болельщиков станет поединок российской национальной команды. В ночь на 18 июня подопечные Фабио Капелло проведут стартовый поединок на мундиале-2014. Соперник - сборная Южной Кореи.

Из других матчей, обязательных к просмотру, отметим рандеву Испании и Чили, которое состоится 18 июня. У действующих чемпионов мира больше нет права на ошибку, тогда как чилийцам, обыгравшим Австралию, будет достаточно ничьей. На следующий день в группе D сойдутся лицом к лицу неудачники первого тура группового этапа - Уругвай и Англия. Интересным должен получиться и матч Колумбия - Кот-д'Ивуар, намеченный также на 19 июня.

Но не футболом единым. В ближайшие выходные к экранам телевизоров примкнут поклонники "королевских гонок". Очередной этап "Формулы-1" пройдет в Австрии, на трассе в Шпильберге. Отметим, что австрийский этап состоится впервые с 2003 года. Фавориты все те же: пилоты Mercedes Нико Росберг и Льиюс Хэмилтон. Что касается общего зачета, то гонщики Mercedes идут в лидерах с серьезным отрывом.

Даниил Адамов