Московский "Спартак" пожаловался в РФС на армейца Василия Березуцкого

Василий Березуцкий. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" обратился к президенту Российского футбольного союза Николаю Толстых с просьбой вынести на обсуждение в комитет по этике высказывания игрока ЦСКА Василия Березуцкого. В "Спартаке" сочли слова защитника ЦСКА оскорбительными.

О реакции Толстых на обращение "красно-белых" не сообщается.

Несколько дней назад в телеинтервью Березуцкий сказал, что в матче ЦСКА - "Спартак" подопечные Валерия Карпина играли грязно и потребовал от игроков "красно-белых" "не быть свиньями на поле". Кроме того, Березуцкий процитировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который назвал "Спартак" "подлой командой".

Недовольство Гинера и Березуцкого вызвано большим количеством нарушений, которое допустили спартаковцы в матче против извечного соперника, сообщает "Советский спорт".

Слова Березуцкого вызвали возмущение руководства "Спартака", которое намерено добиться наказания футболиста. Отметим, что за неэтичные высказывания в адрес арбитра в ноябре получил условную дисквалификацию до конца сезона полузащитник "Зенита" Роман Широков.

Поединок между ЦСКА и "Спартаком" состоялся 23 ноября на "Арене Химки" и завершился победой армейцев со счетом 1:0. Березуцкий не принимал участия в матче из-за травмы.