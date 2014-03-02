Баскетболисты ЦСКА победили "Красные Крылья" в Единой лиге ВТБ

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке обыграли самарские "Красные Крылья" в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 81:77.

Самым результативным игроком матча в составе армейцев стал Владимир Мицов, набравший 17 очков. На счету Ненада Крстича 14 очков, Андрей Воронцевича - 13, Виталия Фридзона - 12. Отметим, что у "красно-синих" не вошли в заявку на игру Александр Каун, Аарон Джексон и Виктор Хряпа.

"Красным Крыльям" 19 очков принес Деметрис Николс, Михал Игнерски и Алексей Печеров набрали 17 и 16 очков соответственно.

В следующем матче 16 марта ЦСКА в гостях сыграет с волгоградским "Красным Октябрем", а "Красные Крылья" встретятся на выезде с украинским "Азовмашем".