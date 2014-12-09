Бразильский футболист Ари оформит российское гражданство после свадьбы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари в декабре женится на россиянке, после чего начнет процедуру оформления российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на агента футболиста Оливера Кабреру.

Ранее министр спорта Виталий Мутко заявил, что Ари мог бы усилить сборную России. В свою очередь сам футболист отмечал, что ему было бы интересно выступать за национальную команду России.

"Ари позитивно настроен в отношении получения российского паспорта. В декабре он женится на россиянке, после чего начнет процедуру оформления гражданства. Не знаю, сколько времени на это потребуется - тут уже все зависит от российских властей. Думаю, документы игрок подаст уже после новогодних праздников", - сказал Кабрера

Бразилец Ари до переезда в Россию выступал на родине, а также в Швеции (за "Кальмар") и Нидерландах (за АЗ). С 2010 по 2013 годы Ари играл за московский "Спартак", после чего перешел в "Краснодар".

Напомним, в сентябре Виталий Мутко заявлял, что практика натурализации иностранных спортсменов в России будет продолжена.

"Мы не будем закрывать свою страну, точечная натурализация будет, но именно точечная. Необходимо опираться на собственные кадры и ресурсы. Работаем мы в детском спорте пока неважно. Мы начнем материально-техническую базу детских школ приводить в порядок, начнем строить типовые школы для всех видов спорта.

Ясно, что сегодня нужно побеждать. И в тех видах, в которых мы не имеем пока традиций, можно привлекать иностранных тренеров и спортсменов", - сказал Мутко.