С Белорусского вокзала в Париж отправился юбилейный 500-й рейс

С Белорусского вокзала отправился 500-й рейс в столицу Франции

С Белорусского вокзала отправился юбилейный - пятисотый по счету рейс - в столицу Франции. На весь путь комфортабельному составу потребуется полтора дня, сообщает телеканал "Москва 24".

Гораздо меньше времени потратят те, кто едет в Беларусь, Польшу или Германию - путь поезда пролегает по территории этих стран.

Москва-Париж - один из самых длинных трансъевропейских маршрутов - более 3,2 тысяч километров. В скором времени пассажиры будут преодолевать этот путь с еще большим комфортом.

"Каждое купе поезда будет оборудовано климат-контролем, будут специальные кнопки для вызова проводника, в каждом вагоне появится душ. Будет иной уровень безопасности. Новые купе будут открывать с помощью пластиковых карт", - отметил генеральный директор ОАО "ФПК" Михаил Акулов.