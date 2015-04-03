Движение автобусов "М" прервалось из-за ДТП

Фото: M24.ru

Работа компенсационных автобусов маршрута "М" была прервана на 20 минут из-за ДТП, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

По данным компании, в 10.40 на пересечении Спартаковской и Бауманской улиц произошла авария с участием грузовика и автобуса. Предположительно, виновником стал водитель фуры, который перестраивался и допустил столкновение.

В результате инцидента автобус получил незначительные повреждения, пострадавших нет. Однако движение на участке было затруднено, что повлияло на работу компенсационного маршрута, соединяющего "Бауманскую" и "Курскую".

Около 11 часов на маршрут был выпущен дополнительный состав, также сократились интервалы движения. В настоящее время автобусы работают в штатном режиме, на линии 34 машины с интервалами от 40 секунд до минуты.

Напомним, 8 февраля станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".