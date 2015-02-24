Порталом городских услуг пользуются более 4 миллионов москвичей - Собянин

Число пользователей электронных услуг выросло в 12 раз - Собянин

Более 4 миллионов москвичей пользуются порталом городских услуг, сообщил на заседании президиума правительства Москвы Сергей Собянин. В электронной форме доступны более 280 услуг, а 120 из них услуг предоставляются полностью в электронном виде.

"Количество пользователей электронных услуг за год выросло почти в 12 раз. Это и обращения за информацией о коммунальных услугах, и запись детей в школы и поликлиники", - отметил мэр Москвы.

В свою очередь руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев рассказал, что благодаря порталу городских услуг москвичи стали чаще проводить различные платежи. "На портале представлены разноплановые услуги, важно, что москвичи не только узнают информацию, но и производят платежи. За прошлый год через портал прошло платежей на 3 миллиарда рублей", - подчеркнул Ермолаев.

При этом самыми востребованными услугами и сервисами в прошлом году оказались:

Прием показаний приборов учета воды –20 миллионов обращений;

Прием показаний электросчетчиков – 8 миллионов обращений;

Запись на прием к врачу – более 3,6 миллиона обращений;

Запись в 1 класс - 68 тысяч обращений;

Запись в детский сад – 75 тысяч детей;

Выдача единого платежного документа – 937 тысяч обращений;

Детский отдых – 32 тысяч обращений;

Выплаты и пособия – 32 тысяч обращений;

Платежи за услуги ЖКХ – 2,6 миллиарда рублей;

Оплата штрафов за нарушение ПДД – 350 миллионов рублей.

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Кроме того, на портале зарегистрировано 4,3 тысячи личных кабинетов юридических лиц. Наиболее популярная услуга - это запрос на въезд в город для грузового транспорта (более 136 тысяч запросов). Количество зарегистрированных пользователей портала "Наш город" при этом превысило 450 тысяч человек. Еженедельно на портал поступает 15 тысяч сообщений. 96% проблем были решены.

Помимо этого, существует портал поставщиков. Он предоставляет прямой доступ к более 8,8 тысячам госзаказчиков Москвы. Этим ресурсом пользуются более 29 тысяч поставщиков товаров, работ и услуг, через портал уже было заключено 496 тысяч контрактов малого объема.

А вот на портале "Открытые данные" за прошлый год было опубликовано более 300 наборов данных. При этом было зарегистрировано более 10 миллионов просмотров данных и более 800 тысяч скачиваний. Самыми популярными наборами данных по просмотрам стали "избирательные участки" (более 390 тысяч просмотров), а по скачиваниям – "высшие профессиональные учреждения" (более 169 тысяч скачиваний).

Сергей Собянин также напомнил, что в мае прошлого года в столице запустили систему электронных референдумов "Активный гражданин", число пользователей в настоящее время превышает 950 тысяч человек. В рамках проекта было проведено 500 общегородских и районных опросов. А 1 января был.запущен портал по поиску пропавших людей findme.mos.ru. Портал открыт по результатам голосования пользователей мобильного приложения "Активный гражданин".