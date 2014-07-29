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29 июля 2014, 17:03

Apple может раскрыть свои исходные коды российским специалистам

Apple программы Николай Никифоров Минкомсвязи исходный код

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил компаниям Apple и SAP раскрыть свои исходные коды российским государственным специалистам, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Такое предложение Никифоров вынес на встрече с региональным директором компании Apple в России Питером Энгробом и гендиректором SAP (компания, занимающаяся производством программного обеспечения) в СНГ Вячеславом Ореховым.

"Разоблачения Эдварда Сноудена в 2013 году и публичные заявления американских спецслужб об усилении слежки за Россией в 2014 году повлияли на доверие зарубежному программному обеспечению и оборудованию" - отметил Николай Никифоров.

По мнению чиновника, компании, которые раскрывают исходный код своих программ, ничего не скрывают. В противном же случае, отказывающиеся сделать это фирмы могут иметь недекларированные возможности в своих продуктах.

Глава Минкомсвязидобавил, что скорее всего госзаказчики сами будут отказываться от "непроверенной" продукции. Доверительные отношения у нашей страны уже сложились с рядом некоторых зарубежных IT-компаний, в том числе и с Microsoft.

История вопроса

Исходный код — текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования или языке разметки, который может быть прочтен и человеком. Исходный код описывает программу. По тексту программы можно восстановить логику ее поведения. Для облегчения понимания исходного кода используются комментарии. Существуют также инструментальные средства, позволяющие автоматически получать документацию по исходному коду.

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