Сегодня в СМИ: обособление Рунета и рост стоимости продуктов

Фото: m24.ru

Сегодня можно за полцены купить загородный дом

Продавцы дач и коттеджей, понастроившие их до 2015 года, идут на беспрецедентные скидки в борьбе за клиента, способного расплатиться сразу или потянуть ипотеку. Дисконты впечатляют: скидывают иногда по 40–50 процентов, хотя ценник, по мнению многих экспертов, все равно остается неактуальным нынешним реалиям, пишет "Российская газета".

Коттеджи площадью до 500 метров в элитных поселках стоят от 44 до 300 миллионов рублей и практически не покупаются. Спрос в классе "элит" опустился до исторического минимума последнего десятилетия – около одного процента предложения. Но и в других классах дела тоже идут вяло.

"На рынке переизбыток загородной недвижимости. Все, кто хотел дома и дачи, уже купили их до кризиса. В Подмосковье, например, это в основном приезжие: состоятельные граждане из стран СНГ и нефтеносных регионов России", – говорит член комиссии по предпринимательству московской Общественной палаты, эксперт рынка недвижимости Александр Закандырин.

Стоимость продуктов почти достигла своего предела

Почти на три процента выросла с начала года рассчитываемая Росстатом стоимость условного минимального набора продуктов. В среднем по стране она составила 3677 рублей 60 копеек. Эксперты считают, что в этом году рост цен уже достиг пика. Дальше процесс замедлится, сообщает "Российская газета".

Дороже всего этот набор продуктов стоит на Чукотке – 9332 рубля. Дешевле всего купить его можно в Курской области – за 2951 рубль. Минимальный набор продуктов питания - условная величина. Она рассчитывается не для того, чтобы вычислить, сколько человеку нужно денег на выживание в конкретном регионе. А для наглядного сравнения цен в магазинах в разных субъектах Федерации.

Также этот расчет дает судить о темпах инфляции для группы продовольственных товаров первой необходимости. Этот показатель используется в том числе и для расчета прожиточного минимума. Инфляция по общей потребительской корзине в апреле составила 0,4 процента.

Рунет будет полностью обособлен к 2020 году

В 2014 году Совет безопасности поручил ряду ведомств озаботиться безопасностью интернета. На днях Минкомсвязи опубликовало поправки в госпрограмму "Информационное общество", которые в том числе касаются защиты российской интернет-инфраструктуры. По планам министерства к 2020 году 99% российского интернет-трафика должно передаваться внутри страны по сравнению с 70% в 2014 году. Кроме того, Минкомсвязи планирует дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета. В 2014 году этот показатель равнялся нулю, а в этом году должен достичь 40%, следует из документов Минкомсвязи.

Сейчас часть трафика между российскими системами проходит через внешние точки обмена, нет возможности гарантировать их безотказную работу, объясняет профильный федеральный чиновник. Поэтому планируется создать систему мониторинга связности и устойчивости сети, продолжает он. И после анализа данных корректировать планы операторов по строительству собственных каналов, объясняет чиновник.

Что такое "критическая инфраструктура", документ Минкомсвязи не уточняет. По результатам учений были выявлены и описаны критические элементы инфраструктуры: национальные доменные зоны верхнего уровня (.ru, .рф) и инфраструктура, обеспечивающая их функционирование, системы точек обмена трафиком, линии и средства связи, объясняет федеральный чиновник. Собственные системы в России есть, но они не наделены официальным статусом резервных, и не назначены ответственные за их работоспособность. Это и предстоит сделать, резюмирует собеседник "Ведомостей".

Google снова дороже Apple

Вчера Alphabet, материнская компания Google, во второй раз с начала года обогнала Apple по капитализации. На открытии торгов в четверг котировки Apple опустились в цене на 3,1%, до минимального значения за два года. Капитализация производителя iPhone в тот момент снизилась до 491,3 миллиарда долларов, что оказалось ниже рыночной стоимости Alphabet – 497,3 миллиарда, пишут "Ведомости".

В минувшем квартале Apple впервые в истории зафиксировала снижение продаж смартфонов в годовом выражении. Однако по абсолютным показателям Apple выглядит лучше Google: выручка компании в последнем квартале 2015 года превышает выручку Alphabet за весь год. Вчерашние опасения инвесторов стали реакцией на показатели не самой Apple, а ее ключевых партнеров.

Спад котировок произошел на фоне резкого падения прибыли крупнейшего сборщика iPhone – тайваньского Foxconn Technology Group, пишет MarketWatch. После того как в I квартале 2016 года показатель чистой прибыли тайваньской компании упал на 9,2% до 847 миллионов долларов, инвесторы сделали вывод, что мировые продажи iPhone продолжают замедляться. Падение акций могло быть также вызвано снижением поставок процессоров для устройств Apple от ее главного поставщика – китайской компании TSMC, добавляет Business Insider.

ГИБДД определила признаки агрессивной езды

Новый вариант расшифровки термина "опасное вождение", который ГИБДД предлагает внести в Правила дорожного движения (ПДД), оказался в распоряжении "Коммерсанта". Таковым предлагается считать резкие перестроения, обгоны и торможения, несоблюдение безопасной дистанции, то есть действия, "создающие угрозу гибели других водителей и людей на дороге". Нарушителей Госавтоинспекция сможет штрафовать или лишать прав. Мнения экспертов по поводу новации разделились, финальное решение по поправкам к ПДД примет Белый дом.

Поправки к ПДД по поручению премьера Дмитрия Медведева ГИБДД и общественники разрабатывают с 2015 года. Они нужны, напомним, чтобы инспекторы могли бороться с агрессивными водителями, подрезающими автомобили и совершающими другие опасные маневры. В качестве санкций за опасную езду обсуждаются варианты от штрафа в пять тысяч рублей до лишения прав и уголовной ответственности.

Нефтяные компании не хотят раскрывать геологические данные

Главы крупнейших нефтяных компаний просят Минприроды не делать общедоступными геологические данные по осваиваемым ими месторождениям. Соответствующее письмо на имя главы Минприроды Сергея Донского подписали Игорь Сечин ("Роснефть"), Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз") и Александр Дюков ("Газпром нефть"). Сведения могут появиться в открытом доступе после запуска Единого фонда геологической информации, что, по данным "Коммерсанта", произойдет в середине 2017 года (нормативные акты вступили в силу в 2016 году).

Предполагается, что любой гражданин РФ сможет получить первичную (геофизическую и геохимическую) и интерпретированную геологическую информацию (отчеты, карты, планы, эскизы). Первичная будет открыта спустя три года с момента ее представления в Росгеолфонд, интерпретированная – спустя пять лет. Для существующих лицензий требования вступят в силу немедленно.

Но нефтяники считают, что раскрытие сведений создает риск снижения стоимости месторождений до выхода на окупаемость, а также может быть использовано для недобросовестной конкуренции и "вызовет отсутствие интереса у потенциальных инвесторов для дальнейшего геологического изучения и разработки месторождений".